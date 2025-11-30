Китай спечели наградата за федерация членка на Световната атлетика

Китайската лекоатлетическа асоциация беше обявена за носител на наградата за федерация членка като част от Световните атлетически награди за 2025 г. Това отличие се присъжда на федерация, която се е отличила със своите постижения през годината и по този начин е допринесла положително за растежа и авторитета на спорта. За тазгодишната награда бяха номинирани шест федерации, всяка предложена от една от шестте континентални асоциации, преди Китай да бъде избран за победител от Изпълнителния борд на Световната атлетика.

"Бихме искали да изразим искрената си благодарност към Световната атлетика за присъждането на тази награда на Китайската лекоатлетическа асоциация“, заявиха от отличената федерация. "Тази чест е пълно признание за нашата работа.“

"През 2025 г. успешното домакинство на Световния шампионат на закрито в Нандзин и Световните щафети в Гуанджоу демонстрираха пред света професионалните организационни способности на Китай и безграничната страст към атлетиката. В бъдеще ще подпомагаме изцяло организационните комитети на Пекин и Янджоу в подготовката за Конгреса на Световната атлетика и Световния шампионат по лека атлетика, които ще се проведат в Пекин, както и за Световния шампионат по шосейно бягане в Янджоу през 2027 г. Ще ценим тази чест, ще полагаме постоянни усилия и ще работим с колеги от цял свят за насърчаване развитието на световната атлетика.“