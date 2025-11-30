Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Кенийката Джепчумба Бундотич е "Жена на годината" в леката атлетика

Кенийката Джепчумба Бундотич е "Жена на годината" в леката атлетика

  • 30 ное 2025 | 12:38
  • 254
  • 0
Кенийката Джепчумба Бундотич е "Жена на годината" в леката атлетика

Рут Джепчумба Бундотич от Кения бе обявена за носител на наградата "Жена на годината" на Световната атлетика за 2025 г. Престижното отличие ѝ се присъжда за изключителното ѝ лидерство, отдадеността към развитието на спортистите и значимия ѝ принос за растежа на женската лека атлетика в Кения и извън нейните предели.

Бундотич е новатор в треньорската общност и се е утвърдила като една от най-влиятелните фигури в развитието на младите и женските таланти в Кения. Чрез работата си с агенцията Ikaika Sports и Adidas Running тя е допринесла за създаването на устойчива и подкрепяща среда за изгряващи атлети. Нейните усилия гарантират, че младите спортисти, особено момичетата, получават възможности за развитие както на пистата, така и извън нея.

Цялостният ѝ подход е широко признат за формирането на средата, която създаде звезди като световната рекордьорка Агнес Нгетич. Именно нейните постижения насочиха вниманието към по-широката екосистема, изградена от Бундотич.

"Дълбоко съм поласкана от това признание от Световната атлетика“, заяви Бундотич. "Това отличие отразява не само пътя на един спортист, а колективния ангажимент за възпитаване, развитие и защита на младите таланти, особено на младите момичета в атлетиката.“

"Искам специално да благодаря на Атлетическата федерация на Кения за това, че ме вдъхнови, мотивира и оцени работата ми. Дейността ми с Ikaika Sports Agency и Adidas Running винаги е била насочена към създаването на устойчиви пътища за младите атлети, за да могат те да процъфтяват както на пистата, така и извън нея. Удовлетворяващо е да видя тези усилия признати на такова високо ниво“, добави тя.

"Макар постиженията на Агнес Нгетич да придадоха видимост на тази работа, нейният успех представлява нещо много по-голямо: съвместен подход към развитието на спортистите. Необходима е екосистема от отдадени хора, за да се възпитават таланти отговорно и устойчиво. Това признание наистина принадлежи на цяла общност от над 15 души – треньори, помощен персонал, членове на семейства и ментори, всеки от които е изиграл жизненоважна роля. Благодарна съм за тази чест и оставам ангажирана да продължа тази работа, като гарантирам, че младите спортисти имат подкрепата, защитата и насоките, от които се нуждаят, за да достигнат пълния си потенциал.“

Бундотич се присъединява към редица изтъкнати носители на приза, отличени за насърчаване на прогреса и равенството в леката атлетика. Наградата "Жена на годината" се връчва на личности, които са направили изключителен принос към спорта, особено в предоставянето на възможности за жени и момичета.

Отличието "Жена на годината" е част от годишните награди на Световната атлетика за 2025 г. Носителите на призовете "Атлет на годината" и "Изгряваща звезда" ще бъдат разкрити на церемонията по награждаването в Монако тази вечер.

Снимка: worldathletics.org

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Близо 600 състезатели от България и чужбина на Darko Team Baby Cup

Близо 600 състезатели от България и чужбина на Darko Team Baby Cup

  • 28 ное 2025 | 14:54
  • 534
  • 1
Рекорден брой от 47 000 кандидатури за маратона в Дъблин през 2026 г.

Рекорден брой от 47 000 кандидатури за маратона в Дъблин през 2026 г.

  • 27 ное 2025 | 17:31
  • 573
  • 0
Кипруто се цели в пълен комплект от мейджър маратоните след триумфа в Ню Йорк

Кипруто се цели в пълен комплект от мейджър маратоните след триумфа в Ню Йорк

  • 27 ное 2025 | 14:59
  • 431
  • 0
Какво е отношението на Кийли Ходжкинсън към нейните съпернички?

Какво е отношението на Кийли Ходжкинсън към нейните съпернички?

  • 27 ное 2025 | 14:42
  • 732
  • 0
Кейт О'Конър е "Атлет на годината" в Ирландия

Кейт О'Конър е "Атлет на годината" в Ирландия

  • 27 ное 2025 | 13:52
  • 427
  • 0
Чалмърс изрази задоволство от избора на домакин за Игрите на Британската общност през 2030 г.

Чалмърс изрази задоволство от избора на домакин за Игрите на Британската общност през 2030 г.

  • 27 ное 2025 | 13:36
  • 329
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 3:1 Добруджа, положения пред двете врати

Славия 3:1 Добруджа, положения пред двете врати

  • 30 ное 2025 | 13:06
  • 4192
  • 40
Кристъл Палас - Ман Юнайтед, Аморим прави две промени, Гласнер три

Кристъл Палас - Ман Юнайтед, Аморим прави две промени, Гласнер три

  • 30 ное 2025 | 13:23
  • 960
  • 0
Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

  • 30 ное 2025 | 07:38
  • 12495
  • 121
Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

  • 30 ное 2025 | 08:05
  • 7763
  • 1
Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

  • 30 ное 2025 | 07:55
  • 5588
  • 45
Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

  • 30 ное 2025 | 07:27
  • 7460
  • 8