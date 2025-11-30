Кенийката Джепчумба Бундотич е "Жена на годината" в леката атлетика

Рут Джепчумба Бундотич от Кения бе обявена за носител на наградата "Жена на годината" на Световната атлетика за 2025 г. Престижното отличие ѝ се присъжда за изключителното ѝ лидерство, отдадеността към развитието на спортистите и значимия ѝ принос за растежа на женската лека атлетика в Кения и извън нейните предели.

Бундотич е новатор в треньорската общност и се е утвърдила като една от най-влиятелните фигури в развитието на младите и женските таланти в Кения. Чрез работата си с агенцията Ikaika Sports и Adidas Running тя е допринесла за създаването на устойчива и подкрепяща среда за изгряващи атлети. Нейните усилия гарантират, че младите спортисти, особено момичетата, получават възможности за развитие както на пистата, така и извън нея.

Цялостният ѝ подход е широко признат за формирането на средата, която създаде звезди като световната рекордьорка Агнес Нгетич. Именно нейните постижения насочиха вниманието към по-широката екосистема, изградена от Бундотич.

"Дълбоко съм поласкана от това признание от Световната атлетика“, заяви Бундотич. "Това отличие отразява не само пътя на един спортист, а колективния ангажимент за възпитаване, развитие и защита на младите таланти, особено на младите момичета в атлетиката.“

"Искам специално да благодаря на Атлетическата федерация на Кения за това, че ме вдъхнови, мотивира и оцени работата ми. Дейността ми с Ikaika Sports Agency и Adidas Running винаги е била насочена към създаването на устойчиви пътища за младите атлети, за да могат те да процъфтяват както на пистата, така и извън нея. Удовлетворяващо е да видя тези усилия признати на такова високо ниво“, добави тя.

"Макар постиженията на Агнес Нгетич да придадоха видимост на тази работа, нейният успех представлява нещо много по-голямо: съвместен подход към развитието на спортистите. Необходима е екосистема от отдадени хора, за да се възпитават таланти отговорно и устойчиво. Това признание наистина принадлежи на цяла общност от над 15 души – треньори, помощен персонал, членове на семейства и ментори, всеки от които е изиграл жизненоважна роля. Благодарна съм за тази чест и оставам ангажирана да продължа тази работа, като гарантирам, че младите спортисти имат подкрепата, защитата и насоките, от които се нуждаят, за да достигнат пълния си потенциал.“

Бундотич се присъединява към редица изтъкнати носители на приза, отличени за насърчаване на прогреса и равенството в леката атлетика. Наградата "Жена на годината" се връчва на личности, които са направили изключителен принос към спорта, особено в предоставянето на възможности за жени и момичета.

Отличието "Жена на годината" е част от годишните награди на Световната атлетика за 2025 г. Носителите на призовете "Атлет на годината" и "Изгряваща звезда" ще бъдат разкрити на церемонията по награждаването в Монако тази вечер.



Снимка: worldathletics.org