Белгиецът Ван де Велде спечели Международната награда за феърплей

Белгийският състезател в дисциплината 3000 метра стийпълчейз Тим Ван де Велде бе избран за носител на Международната награда за феърплей. Той заслужи приза заради безкористната си постъпка, помагайки на друг атлет по време на Световното първенство по лека атлетика в Токио 25.

След номинации от фенове, членове на Международния комитет за феърплей (CIFP) и Световната атлетика сформираха жури, което определи кратък списък с моменти на честна игра в атлетиката от 2025 г. В крайна сметка Ван де Велде бе обявен за победител.

Запомнящият се момент с участието на Ван де Велде се случи по време на сериите на 3000 метра стийпълчейз на Световния шампионат в Токио.

Колумбиецът Карлос Сан Мартин получи контузия след падане по-рано в състезанието. Приближавайки финалната линия, Ван де Велде реши да се върне, за да помогне на Сан Мартин да пресече финала. Белгиецът направи това с пълното съзнание, че може да бъде дисквалифициран, демонстрирайки истински спортен дух и човечност.

"Колкото повече се връщам към този момент, толкова повече му се наслаждавам“, сподели Ван де Велде. "По време на състезанието не се замислих и за миг, преди да взема решението да се върна и да го подкрепя.

Това беше ден, в който и двамата страдахме – Карлос се удари в препятствие, а аз паднах във водното препятствие, но някак си създадохме спомени за цял живот. Чрез нашия момент успяхме да споделим първоначалните чувства на разочарование и това много помогна да се справим с всичко. "Интензивен“ е точната дума за онзи ден, но в дългосрочен план интензивността отстъпи място на една много позитивна история. Никога не съм си представял, че ще получа такова признание за нещо, което ми се стори съвсем естествено.“

"За мен тази награда е нещо повече от спорт или представяне. Тя се фокусира върху човешката страна на нещата, а това е нещо, което винаги съм се опитвал да насърчавам, особено когато става въпрос за психично здраве. Преди няколко години може би щях да се съсредоточа върху рекордите, но това е много по-ценно. Считам за чест да стана част от историята на тази награда и ще продължа да ценя момента, който споделихме с Карлос в Токио.“

Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу заяви: "Развълнуван съм, че нашият спорт продължава да показва най-доброто от честната игра. Тазгодишният носител на наградата за феърплей показа, че истинският успех не идва само от представянето, а от почтеността и уважението. Той е пример за силното убеждение, че начинът, по който се състезаваме, е също толкова важен, колкото и резултатът, и го поздравявам за тази напълно заслужена чест.“

Президентът на Международния комитет за феърплей Сунил Сабхарвал добави: "За Международния комитет за феърплей е чест да връчи тази награда на Тим Ван де Велде. Неговата безкористна постъпка в стийпълчейза на 3000 метра на Световното първенство в Токио надхвърли състезанието, предлагайки мощно и незабавно напомняне, че състраданието е по-важно от последствията.“

"Глобалният отзвук от този момент – от значителното медийно отразяване до огромната положителна реакция в социалните мрежи – е неоспоримо доказателство, че светът жадува за такова живо въплъщение на честната игра. Благодарим на Световната атлетика за дългогодишното партньорство, което ни позволява да отпразнуваме истинския дух на приятелство и смелост, озарил изключителния шампионат в Токио 2025.“

CIFP е създаден преди повече от 60 години, за да насърчава принципите на честната игра в спорта: честно състезание, уважение, приятелство, отборен дух, равенство и спорт без допинг. Комитетът отличава онези, които спазват писаните и неписаните правила на спорта, включващи почтеност, солидарност, толерантност, грижа, съвършенство и радост, и които дават пример на останалите, както на терена, така и извън него. Първото сътрудничество на CIFP със Световната атлетика датира от Световното първенство по лека атлетика в Париж през 2003 г. Оттогава са връчени дванадесет награди.

Снимки: Gettyimages