Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Лудогорец обяви, че още трима от футболистите на клуба са подновили договорите си. Ивайло Чочев, Бернард Текпитей и Иван Йорданов са сложили подписите си под нови контракти с “орлите”. Преди дни Квадво Дуа, Серджио Падт и Кайо Видал също удължиха споразуменията си.

Ето какво пишат от Лудогорец:

Лудогорец подписа нови договори с още трима играчи – Иван Йорданов, Ивайло Чочев и Бернард Текпетей. Така клубът продължава последователната си политика да запазва опитните фигури в състава.

Текпетей е сред най-продуктивните футболисти в отбора, записвайки 199 мача, 45 гола и 37 асистенции с екипа на Лудогорец във всички турнири. Един от големите таланти на Академия Лудогорец, минал през повечето ѝ формации, Иван Йорданов също е важна част от първия тим. До момента той има 78 мача, 4 гола и 7 асистенции за първия отбор. Ивайло Чочев се утвърди като лидер в средната линия с 93 мача, 22 гола и 9 асистенции в официални двубои за клуба.

Новината идва само дни след като Квадво Дуа, Серджио Падт и Кайо Видал също удължиха своите контракти с шампионите.