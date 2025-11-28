Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 2571
  • 0

Лудогорец обяви, че още трима от футболистите на клуба са подновили договорите си. Ивайло Чочев, Бернард Текпитей и Иван Йорданов са сложили подписите си под нови контракти с “орлите”. Преди дни Квадво Дуа, Серджио Падт и Кайо Видал също удължиха споразуменията си.

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик
Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Ето какво пишат от Лудогорец:

Лудогорец подписа нови договори с още трима играчи – Иван Йорданов, Ивайло Чочев и Бернард Текпетей. Така клубът продължава последователната си политика да запазва опитните фигури в състава.

Текпетей е сред най-продуктивните футболисти в отбора, записвайки 199 мача, 45 гола и 37 асистенции с екипа на Лудогорец във всички турнири. Един от големите таланти на Академия Лудогорец, минал през повечето ѝ формации, Иван Йорданов също е важна част от първия тим. До момента той има 78 мача, 4 гола и 7 асистенции за първия отбор. Ивайло Чочев се утвърди като лидер в средната линия с 93 мача, 22 гола и 9 асистенции в официални двубои за клуба.

Новината идва само дни след като Квадво Дуа, Серджио Падт и Кайо Видал също удължиха своите контракти с шампионите.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Вратар от Рапид (Виена) започна проби в Дунав (Русе)

Вратар от Рапид (Виена) започна проби в Дунав (Русе)

  • 28 ное 2025 | 13:43
  • 812
  • 3
Отложиха мача в Гоце Делчев

Отложиха мача в Гоце Делчев

  • 28 ное 2025 | 13:43
  • 1068
  • 0
Венци Стефанов "чукна" 76

Венци Стефанов "чукна" 76

  • 28 ное 2025 | 13:25
  • 2780
  • 9
Втора лига стартира със сблъсък в Пазарджик

Втора лига стартира със сблъсък в Пазарджик

  • 28 ное 2025 | 13:17
  • 964
  • 0
Забавянето на строежа на "Лаута" отказа БФС да организира турнир от ФИФА сериите

Забавянето на строежа на "Лаута" отказа БФС да организира турнир от ФИФА сериите

  • 28 ное 2025 | 12:44
  • 623
  • 0
Лудогорец пусна билетите за Ботев (Враца)

Лудогорец пусна билетите за Ботев (Враца)

  • 28 ное 2025 | 12:19
  • 368
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 5369
  • 13
Локомотив (Сф) 0:0 Арда, опасен удар на Карагарен

Локомотив (Сф) 0:0 Арда, опасен удар на Карагарен

  • 28 ное 2025 | 16:30
  • 6533
  • 5
11-те на Локомотив (Пловдив) и Монтана

11-те на Локомотив (Пловдив) и Монтана

  • 28 ное 2025 | 16:19
  • 818
  • 0
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 13080
  • 17
Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

  • 28 ное 2025 | 13:57
  • 8725
  • 5