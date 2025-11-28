Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец пусна билетите за Ботев (Враца)

Лудогорец пусна билетите за Ботев (Враца)

  • 28 ное 2025 | 12:19
  • 226
  • 1
Лудогорец пусна билетите за Ботев (Враца)

ПФК Лудогорец съобщава на своите фенове, че вече са в продажба билетите от XVII кръг на efbet Лига с Ботев (Враца) . Мачът ще се играе на 30 ноември (неделя) от 15,00 ч. на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

Входни талони могат да се закупят на базата „Гнездо на орли“ от 10,00 ч. до 18,00 ч.
В деня на мача, от 12,00 ч. ще работи и билетната каса на улица „Васил Левски“, до началото на срещата.

Цените на билетите за двубоя с Ботев (Враца) са:

Сектор В – блокове 1,2,5 и 6 – 12,00 лв.
Сектор В – блокове 3 и 4 – 20 лв.
Сектор Б (Трибуна Моци) – 10,00 лв.
Сектор Г- 10 лв.

Деца и пенсионери ползват 50% намаление.

Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще се отделят средства в подкрепа на сдружение “ Аз Вярвам и Помагам“ и техните каузи за децата на България.

