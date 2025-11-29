Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Живондов остава в щаба на Хьогмо

Живондов остава в щаба на Хьогмо

  • 29 ное 2025 | 10:15
  • 522
  • 0

Тодор Живондов ще остане в щаба на Пер-Матиас Хьогмо. Именно Живондов води временно Лудогорец след уволнението на Руи Мота. Той бе начело на разградчани при равенството и загубата с Черно море (0:0) и Арда (2:3) в Първа лига, успехът с 3:2 над втородивизионния Черноморец Бургас за купата и поражението с 1:3 от Ференцварош в Лига Европа.

След назначението на Хьогмо, Живондов бе на скамейката и в двата мача на норвежеца. Това се очаква да продължи и в бъдеще, като вчера вторият тим на Лудогорец бе воден от Валентин Станчев при домакинството на Етър в отложен мач във Втора лига.

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

"Разполагам с много добри и умни български треньори, които знаят как да провеждат тактика. Също така с мен дойдоха още двама наставници (б.а. Микаел Старе и Кристофер Аугустсон). Това е начинът, по който искам да играе отбора. Желая футболистите не всеки ден да идват да тренират, а да го правят както трябва", заяви Хьогмо след успеха над Селта.

Очаква се норвежецът да направи доста промени по състава си за домакинството на Ботев Враца в неделя.

