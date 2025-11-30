Хьогмо трябва да продължи победната серия

Лудогорец и Ботев (Враца) ще се изправят един срещу друг в мач от efbet Лига. Срещата е насрочена за 30 ноември 2025 г. от 15:00 часа на стадион "Хювефарма Арена". Главен съдия на двубоя ще бъде Георги Кабаков, който ще ръководи сблъсъка между петия и осмия в класирането на българското първенство.

Лудогорец заема петата позиция в efbet Лига с 27 точки от 15 изиграни мача. "Орлите" имат добра голова разлика с 26 отбелязани и 12 допуснати гола. От своя страна, Ботев (Враца) се намира на осмо място с 21 точки от 16 изиграни срещи, като врачани са реализирали 13 гола и са допуснали 14. Разликата от 6 точки между двата отбора прави този мач особено важен за домакините, които се стремят да се доближат до челните позиции, докато гостите имат възможност да намалят изоставането си от разградчани при евентуална победа.

Лудогорец е на гребена на вдъхновението, след като се върна на победния път при победата над Септември с 2:0 в дебюта на Хьогмо, а след това бе записан историческия успех срещу Селта с 3:2 в Лига Европа.

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Ботев (Враца) пък загуби последния си двубой срещу Славия с 0:1, което приключи една много успешна серия на врачани от три поредни мача без загуба. Така момчетата на Тодор Симов все още са в битката за топ 8, а точки срещу шампиона ще затвърдят отличното им представяне този сезон.

Що се отнася до преките сблъсъци, Лудогорец е абсолютен доминант, като единствената победа на Ботев дойде през 2020 г., когато край Околчица "орлите" отстъпиха с 1:3. От този момент до ден днешен 14-кратните шампиони спечелиха всички 10 мача и по всичко личи, че ще опитат да продължат успешната си серия и в предстоящия сблъсък.