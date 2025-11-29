9-кратен! Ожие се изравни по титли с Льоб

Себастиен Ожие завърши трети в рали „Саудитска Арабия“ и това му гарантира девета световна титла в WRC. Така, след няколко години опити, Ожие се изравни по титли с именития си сънародник Себастиен Льоб, който стана първият пилот с 9 световни титли. Льоб спечели всичките си титли с коли на Ситроен, докато Ожие го постигна с автомобили на Фолксваген, М-Спорт Форд и Тойота.

Последното рали за сезона беше спечелено от миналогодишния световен шампион Тиери Нювил (Хюндай), а успехът на тима допълни Адриен Фурмо, който остана втори.

Битката за победата и титлата се предреши днес в предпоследната отсечка, в която лидерът Мартинс Сескс (М-Спорт Форд) спука две гуми и получи повреда, Кале Рованпера (Тойота) също спука гума, а Такамото Кацута (Тойота) мина през таван и загуби шанс за място на подиума.

В отсечката Фурмо загуби много време в облаците прахоляк на пилотите пред него, но след финала съдиите му върнаха загубените 35 секунди, с което той си върна второто място и свали Ожие на третата позиция. Но тези драми изведоха Тиери Нювил начело, с над 54 секунди аванс пред Фурмо един етап преди края и белгиецът не допусна грешка в последните малко над 16 състезателни километра.

Лидерът в класирането в WRC преди последния кръг Елфин Еванс (Тойота) завърши шести в Саудитска Арабия и загуби битката за титлата срещу Себ с 4 точки.

