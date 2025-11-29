Ожие: 10 ралита догодина, когато училищата в Германия не са във ваканция

Минути, след като стана 9-кратен световен рали шампион Себастиен Ожие потвърди, че и догодина ще се бори за титлата, която за него ще е рекордна десета.

Днес Ожие се изравни със сънародника си Себастиен Льоб и обясни, че догодина ще стартира в 10 от общо 14 ралита в календара на WRC.

Two Sébastiens. One record. Ogier joins Loeb on nine World Rally Championship titles 🏆⭐️ pic.twitter.com/UpEQfcO17q — DirtFish (@DirtFishRally) November 29, 2025

Ожие се състезава с ограничена програма от 2021 година насам, когато взе осмата си световна титла, а този сезон спечели деветата с 11 ралита от 14 старта през годината, като разликата на финала между него и Елфин Еванс се оказа едва 4 точки.

При представянето на тима на Тойота за догодина веднага след рали „Япония“ Ожие обясни, че ще участва в „повече от половината ралита през 2026“, но сега уточни и бройката.

„Едно нещо е сигурно: вече нямам мотивацията да карал с пълна програма цял сезон – обясни Себ, след като слезе от подиума в Саудитска Арабия, на който се качи със сина си. – Има голяма разлика, когато можеш да прекараш две седмици повече у дома, но тази година пропуснах една седмица от ваканцията на сина ми заради рали „Япония“. Но пътуването си струваше, тъй като имах нужда от тези точки. Като цяло обаче не е страхотно и гледам за избягвам такива отсъствия.

„Това е програмата ми за догодина – няма да се състезавам, когато синът ми е във ваканция. Открих страхотен баланс между участията ми в ралитата и престоя ми вкъщи. Искам да сложа край на спекулациите, тъй като чух много коментари, че се връщам в шампионата, когато ситуацията е по-лесна или нещо подобно.

„За да е съвсем просто: гледате календара и когато училищата в Германия са във ваканция, няма да стартирам. Това означава 10 ралита за мен догодина. Това е.“

Крайно класиране при пилотите в WRC за сезон 2025

