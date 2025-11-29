Николай Грязин си осигури световната титла в WRC2 Challenger

Българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Шкода Фабия RS Rally2) си осигури световната титла в категорията WRC2 Challenger на финала на рали „Саудитска Арабия“, последен кръг от сезона в WRC.

Грязин финишира втори в WRC2 в Джеда и 13-и в генералното класиране, като взе победата в WRC2 Challenger.

#SkodaMotorsport – They did it! By winning #WRC2 Challenger classification at #RallySaudiArabia, #Skoda #FabiaRSRally2 crew Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov take the drivers‘ and co-drivers‘ titles of the category*.



Congratulations!



*subject to confirmation by the FIA pic.twitter.com/F3xpDnA8Lo — Škoda Motorsport (@MotorsportSkoda) November 29, 2025

Ожие: 10 ралита догодина, когато училищата в Германия не са във ваканция

Преди това състезание Грязин беше начело в класирането в WRC2 Challenger с 94 точки срещу Роопе Корхонен, който беше втори с 90. Но в Саутиска Арабия Роопе изостана и завърши по системата Супер рали, като стигна едва до 8-ото място в класа.

Миналата година Грязин завърши втори в WRC2 Challenger, а сега взе титлата, като класирането в Саудитска Арабия му осигури и третото място в крайното класиране в WRC2 за сезон 2025.

9-кратен! Ожие се изравни по титли с Льоб

Категорията WRC2 Challenger е най-масовата в рамките на WRC2, като в нея имат право на участие пилоти, които не са печелили световните титли в WRC2 или WRC3 и също така не са печелили точки в класирането при конструкторите в WRC с Rally1 автомобил. Победата в WRC2 в Саудитска Арабия взе Гас Грийнсмит (Шкода), а титлата по-рано през сезона спечели Оливър Солберг (Тойота).

Рованпера разплака навигатора си след финала