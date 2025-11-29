Николай Грязин си осигури световната титла в WRC2 Challenger

Българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Шкода Фабия RS Rally2) си осигури световната титла в категорията WRC2 Challenger на финала на рали „Саудитска Арабия“, последен кръг от сезона в WRC.
Грязин финишира втори в WRC2 в Джеда и 13-и в генералното класиране, като взе победата в WRC2 Challenger.
Преди това състезание Грязин беше начело в класирането в WRC2 Challenger с 94 точки срещу Роопе Корхонен, който беше втори с 90. Но в Саутиска Арабия Роопе изостана и завърши по системата Супер рали, като стигна едва до 8-ото място в класа.
Миналата година Грязин завърши втори в WRC2 Challenger, а сега взе титлата, като класирането в Саудитска Арабия му осигури и третото място в крайното класиране в WRC2 за сезон 2025.
Категорията WRC2 Challenger е най-масовата в рамките на WRC2, като в нея имат право на участие пилоти, които не са печелили световните титли в WRC2 или WRC3 и също така не са печелили точки в класирането при конструкторите в WRC с Rally1 автомобил. Победата в WRC2 в Саудитска Арабия взе Гас Грийнсмит (Шкода), а титлата по-рано през сезона спечели Оливър Солберг (Тойота).