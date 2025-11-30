Зак Браун иска Макларън да елиминира Верстапен

Шефът на Макларън във Формула 1 Зак Браун посочи, че основната цел на тима днес е да елиминира Макс Верстапен от битката за световната титла.

„Нашата цел е пилот на Макларън да спечели шампионата, така че ако можем да завършим на позициите, на които стартираме и след това да имаме битка за титлата между нашите пилоти в Абу Даби, това ще е наистина целта ни“, обясни Браун.

Оскар Пиастри и Ландо Норис стартират първи и втори, а Верстапен потегля трети в Гран При на Катар, ако тримата запазят тези позиции до финала, но Макс ще загуби шансове за титлата след днешното състезание.

„Знам, че Макс ще се опита да атакува и да поведе в първия завой – допълни Зак Браун. – Така че, стартът на състезанието няма да е изпускане.

„При нас всичко е както обикновено, нашите пилоти знаят правилата, ние обичаме да ги гледаме как се състезават, двамата се борят здраво, но честно и се надяваме да стигнем до финалната битка между тях в Абу Даби, първо обаче да се справим с надпреварата в Катар.“

