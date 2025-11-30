Популярни
Зак Браун иска Макларън да елиминира Верстапен

  • 30 ное 2025 | 12:50
  • 842
  • 0

Шефът на Макларън във Формула 1 Зак Браун посочи, че основната цел на тима днес е да елиминира Макс Верстапен от битката за световната титла.

„Нашата цел е пилот на Макларън да спечели шампионата, така че ако можем да завършим на позициите, на които стартираме и след това да имаме битка за титлата между нашите пилоти в Абу Даби, това ще е наистина целта ни“, обясни Браун.

Верстапен е готов за агресивна атака срещу Норис
Верстапен е готов за агресивна атака срещу Норис

Оскар Пиастри и Ландо Норис стартират първи и втори, а Верстапен потегля трети в Гран При на Катар, ако тримата запазят тези позиции до финала, но Макс ще загуби шансове за титлата след днешното състезание.

„Знам, че Макс ще се опита да атакува и да поведе в първия завой – допълни Зак Браун. – Така че, стартът на състезанието няма да е изпускане.

Пиастри се възползва от грешката на Норис и завоюва полпозишъна в Катар
Пиастри се възползва от грешката на Норис и завоюва полпозишъна в Катар

„При нас всичко е както обикновено, нашите пилоти знаят правилата, ние обичаме да ги гледаме как се състезават, двамата се борят здраво, но честно и се надяваме да стигнем до финалната битка между тях в Абу Даби, първо обаче да се справим с надпреварата в Катар.“

Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?
Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?
 Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Снимки: Gettyimages

