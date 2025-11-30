Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

Ландо Норис ще има своя първи мач пойнт в битката за титлата във Формула 1 през 2025 година по време на днешната Гран При на Катар, но Оскар Пиастри и Макс Верстапен ще направят всичко по силите си да запазят интригата за финала на сезона в Абу Даби.

Ето как Ландо Норис ще стане световен шампион в Гран При на Катар

Тримата ще стартират от първите три позиции на стартовата решетка на „Лусайл“, на която предимството ще бъде за Пиастри, който до момента прави перфектен уикенд в Катар. Австралиецът беше най-бърз в свободната тренировка в петък, след което спечели и квалификацията пред спринта, в който също завърши на първото място преди да триумфира и в основната квалификация.

Пиастри се възползва от грешката на Норис и завоюва полпозишъна в Катар

До пилота на Макларън на първата редица ще застане неговият съотборник Норис, а Верстапен ще потегли от втората редица, където компания ще му прави Джордж Ръсел. Андреа Кими Антонели и Исак Хаджар ще оформят третия ред пред Карлос Сайнц, Фернандо Алонсо, Пиер Гасли и Шарл Леклер, които ще оформят топ 10 на стартовата решетка.

Както е известно в днешното състезание всеки пилот ще трябва да направи поне две спирания в бокса заради ограничения живот на гумите на Пирели. Според разпоредбите всеки един комплект може да направи максимум 25 тура (сумарно във всички сесии), което при състезателна дистанция от 57 обиколки означава две задължителни смени на гуми в хода на с надпреварата.

Състезанието за Гран При на Катар, 23-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1, е предвидено за 18:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1