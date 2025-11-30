Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен е готов за агресивна атака срещу Норис

Верстапен е готов за агресивна атака срещу Норис

  • 30 ное 2025 | 12:37
  • 664
  • 0

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен обясни, че е готов да атакува агресивно на старта пилотите на Макларън, които тръгват пред него. Днес Макс ще стартира трети в Гран При на Катар, а първи и втори са Оскар Пиастри и Ландо Норис.

„Ще опитам всичко на старта – обясни Верстапен. – Ако не успея да изпреваря Ландо, той ще вземе повече точки от мен. Но ще е трудно срещу Макларън.

Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?
Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

„В спринта се опитах да поддържам тяхното темпо, но гумите влязоха в режим, в който се натоварват много и просто нямаше как да съм близо до пилотите на Макларън.

„В последните обиколки на спринта, трябваше да сека някои завои, за да отговоря на темпото на Оскар. В основното състезание положението може да е малко по-добро, но ще е трудно. Състезанието е дълго и в него е възможно всичко.“

Пиастри се възползва от грешката на Норис и завоюва полпозишъна в Катар
Пиастри се възползва от грешката на Норис и завоюва полпозишъна в Катар
 Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов каза защо Рафаел Виягомес получи шанс да го атакува

Никола Цолов каза защо Рафаел Виягомес получи шанс да го атакува

  • 30 ное 2025 | 13:46
  • 94
  • 0
Юха Канкунен: Себастиен Ожие е най-великият за всички времена!

Юха Канкунен: Себастиен Ожие е най-великият за всички времена!

  • 30 ное 2025 | 13:07
  • 384
  • 0
Зак Браун иска Макларън да елиминира Верстапен

Зак Браун иска Макларън да елиминира Верстапен

  • 30 ное 2025 | 12:50
  • 840
  • 0
Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

  • 30 ное 2025 | 08:05
  • 7765
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

  • 30 ное 2025 | 08:00
  • 28687
  • 0
Хамилтън и Леклер с изненадващ положителен коментар след квалификацията

Хамилтън и Леклер с изненадващ положителен коментар след квалификацията

  • 29 ное 2025 | 22:00
  • 3690
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Славия 3:1 Добруджа, положения пред двете врати

Славия 3:1 Добруджа, положения пред двете врати

  • 30 ное 2025 | 13:06
  • 4195
  • 40
Кристъл Палас - Ман Юнайтед, Аморим прави две промени, Гласнер три

Кристъл Палас - Ман Юнайтед, Аморим прави две промени, Гласнер три

  • 30 ное 2025 | 13:23
  • 961
  • 0
Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

  • 30 ное 2025 | 07:38
  • 12499
  • 121
Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

  • 30 ное 2025 | 08:05
  • 7765
  • 1
Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

  • 30 ное 2025 | 07:55
  • 5591
  • 45
Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

  • 30 ное 2025 | 07:27
  • 7462
  • 8