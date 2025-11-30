Верстапен е готов за агресивна атака срещу Норис

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен обясни, че е готов да атакува агресивно на старта пилотите на Макларън, които тръгват пред него. Днес Макс ще стартира трети в Гран При на Катар, а първи и втори са Оскар Пиастри и Ландо Норис.

„Ще опитам всичко на старта – обясни Верстапен. – Ако не успея да изпреваря Ландо, той ще вземе повече точки от мен. Но ще е трудно срещу Макларън.

„В спринта се опитах да поддържам тяхното темпо, но гумите влязоха в режим, в който се натоварват много и просто нямаше как да съм близо до пилотите на Макларън.

„В последните обиколки на спринта, трябваше да сека някои завои, за да отговоря на темпото на Оскар. В основното състезание положението може да е малко по-добро, но ще е трудно. Състезанието е дълго и в него е възможно всичко.“

Снимки: Gettyimages