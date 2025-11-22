Популярни
Без победител в поредното пловдивско дерби между Марица и Спартак

  • 22 ное 2025 | 18:17
  • 562
  • 0
2:2 приключиха в Пловдив, местните Марица и Спартак. Поредното дерби е от 18-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Съгражданите изиграха интересен мач с хубави футболни моменти, а и демонстрираха уважение преди и по време на срещата. Имаше още положения за гол. Свилен Щерев даде преднина на Спартак, десетина минути след първия съдийски сигнал. След 180 секунди, Олджай Алиев вкара за „жълто-сините“, но рефера не зачете попадението, отсъждайки засада. Александър Димов удвои в 22-ата минута. В 38-ата Георги Трифонов реализира с глава за 1:2. Той намери отлично Олджай Алиев, който с чудесен удар фиксира хикса, четвърт час след почивката – 2:2. След 65-та минута мачът бе прекъснат за няколко минути, заради действия на фенове на гостите. Велиян Видолов тресна гредата на Спартак в 87-ата минута.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив – фейсбук

