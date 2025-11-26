Марица (Милево) елиминира Марица (Пловдив) за купата на АФЛ

Марица (Милево) победи в Пловдив, местния Марица с 4:2 след изпълнения на дузпи, във финала на Област Пловдив от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. 90-те минути приключиха при 1:1. Домакините за порeден път в турнира, излязоха със състав от юноши. Стана интересен двубой. Наско Христев даде преднина на пловдивчани още в 4-ата минута. Гостите натиснаха сериозно след почивката и създадоха доста положения за гол. Диян Чойнев възстанови равенството в 80-ата минута. При дузпите, домакините вкараха веднъж и пропуснаха три пъти. Изпълнителите на Милево реализира три удара от бялата точка и спечелиха.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив - фейсбук