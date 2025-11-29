Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Люис Хамилтън: Колата ни стана по-лоша

Люис Хамилтън: Колата ни стана по-лоша

  • 29 ное 2025 | 17:52
  • 409
  • 0
Люис Хамилтън: Колата ни стана по-лоша

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън коментира представянето си в спринта в Катар, в който стартира от алеята пред боксовете и завърши 17-и.

„Стартирахме от алеята пред боксовете, защото искахме да пробваме някои промени, които бяха пробвани на симулатора снощи – обясни Хамилтън след финала. – Използвахме тези промени при настройването на колата и това се оказа грешната посока, колата ни стана много трудна за каране, както за мен, така и за Шарл.

Пиастри спечели трети пореден спринт в Катар, Норис вече докосва титлата във Формула 1
Пиастри спечели трети пореден спринт в Катар, Норис вече докосва титлата във Формула 1

„Просто нямаме стабилност, имам предвид, че задницата е нестабилна, пързаля се, има моменти на сцепление и на загуба на сцепление. Освен това, колата ни и подскача, така че когато си в завой като №10 колата започва да подскача, появява се недозавиване в средата на завоя, опитвам се да коригирам с волана, тогава тръгва задницата и се опитвам да я хвана.

„Поведението на колата е различно в бавните, средно бързите и бързите завои, то това е битка, на която няма да повярвате.“

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Катар
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Катар
 Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

9-кратен! Ожие се изравни по титли с Льоб

9-кратен! Ожие се изравни по титли с Льоб

  • 29 ное 2025 | 13:39
  • 4572
  • 3
Арестуваха бивш пилот от Формула 1

Арестуваха бивш пилот от Формула 1

  • 29 ное 2025 | 12:33
  • 9096
  • 2
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

  • 29 ное 2025 | 08:52
  • 24958
  • 0
Ръсел: Не знаех, че разполагам с такава скорост

Ръсел: Не знаех, че разполагам с такава скорост

  • 28 ное 2025 | 21:02
  • 2804
  • 1
Верстапен: В спринта просто ще трябва да оцелея

Верстапен: В спринта просто ще трябва да оцелея

  • 28 ное 2025 | 20:53
  • 3352
  • 1
Норис: Ще бъде глупаво да не се опитам да спечеля

Норис: Ще бъде глупаво да не се опитам да спечеля

  • 28 ное 2025 | 20:44
  • 2252
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:4 ЦСКА, Кошмара с два бързи гола срещу една от любимите си жертви

Спартак (Варна) 0:4 ЦСКА, Кошмара с два бързи гола срещу една от любимите си жертви

  • 29 ное 2025 | 18:54
  • 41981
  • 133
Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 16:56
  • 34461
  • 32
Барселона 3:1 Алавес, 4 минути добавено време

Барселона 3:1 Алавес, 4 минути добавено време

  • 29 ное 2025 | 18:15
  • 9445
  • 87
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 8211
  • 8
ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 33259
  • 63
Осем гола в три мача

Осем гола в три мача

  • 29 ное 2025 | 16:20
  • 21481
  • 8