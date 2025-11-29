Люис Хамилтън: Колата ни стана по-лоша

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън коментира представянето си в спринта в Катар, в който стартира от алеята пред боксовете и завърши 17-и.

„Стартирахме от алеята пред боксовете, защото искахме да пробваме някои промени, които бяха пробвани на симулатора снощи – обясни Хамилтън след финала. – Използвахме тези промени при настройването на колата и това се оказа грешната посока, колата ни стана много трудна за каране, както за мен, така и за Шарл.

„Просто нямаме стабилност, имам предвид, че задницата е нестабилна, пързаля се, има моменти на сцепление и на загуба на сцепление. Освен това, колата ни и подскача, така че когато си в завой като №10 колата започва да подскача, появява се недозавиване в средата на завоя, опитвам се да коригирам с волана, тогава тръгва задницата и се опитвам да я хвана.

„Поведението на колата е различно в бавните, средно бързите и бързите завои, то това е битка, на която няма да повярвате.“

Снимки: Gettyimages