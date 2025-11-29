Ето как Ландо Норис ще стане световен шампион в Гран При на Катар

Ландо Норис ще има своя първи мачпойнт в битката за титлата във Формула 1 по време на състезанието за Гран При на Катар на „Лусайл“.

Преди него британецът води с 22 точки пред своя съотборник Оскар Пиастри и с 25 пункта пред Макс Верстапен. За да може Норис да си гарантира титлата кръг преди края на сезона, той ще трябва да има предимство от поне 26 точки пред Пиастри и 25 пред Верстапен, което означава, че той ще трябва да спечели с поне 4 пункта повече от Пиастри и не трябва да губи нито една точка от Верстапен в състезанието на „Лусайл“.

Пиастри спечели трети пореден спринт в Катар, Норис вече докосва титлата във Формула 1

Ако Норис има аванс от 25 точки пред Пиастри след състезанието в Катар, той няма да е шампион, тъй като Пиастри ще може да го изпревари в Абу Дабу. За целта австралиецът ще трябва да спечели състезанието на „Яс Марина“, в което Норис ще трябва да запише нула. Така двамата ще завършат с равен точков актив, но Пиастри ще има една победа повече, което ще го направи световен шампион.

Оскар Пиастри: Трябва да продължавам така

Същото обаче не важи за Верстапен, който ще бъде елиминиран от битката за титлата, ако изостава с 25 точки от Норис след Гран При на Катар. В случай, че Верстапен и Норис завършат сезона с равен точков актив, предимството ще бъде за британеца, който ще има повече втори места в състезанията през сезона.

Норис: Така и не видях, че Верстапен е зад мен

Простата сметка показва, че Норис ще се нуждае от задължително класиране сред първите осем в Катар, за да стане световен шампион. Ако той не завърши сред първите осем, битката за титлата ще продължи и следващата седмица, независимо какво ще направят Пиастри и Верстапен.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Катар

Ето всички възможни варианти Ландо Норис да стане световен шампион още в Катар:

Победа прави Норис шампион

Ако Норис е 2-ри, Пиастри трябва да е 4-ти, а Верстапен – 3-ти

Ако Норис е 3-ти, Пиастри трябва да е 5-ти, а Верстапен – 4-ти

Ако Норис е 4-ти, Пиастри трябва да е 6-ти, а Верстапен – 5-ти

Ако Норис е 5-ти, Пиастри трябва да е 7-ми, а Верстапен – 6-ти

Ако Норис е 6-ти, Пиастри трябва да е 8-ми, а Верстапен – 7-ми

Ако Норис е 7-ми, Пиастри трябва да е 9-ти, а Верстапен – 8-ми

Ако Норис е 8-ми, Пиастри трябва да е 11-ти, а Верстапен – 9-ти

Ако Норис е 9-ти, битката с Пиастри продължава, Верстапен отпада, ако е 10-ти

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Imago