  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Оскар Пиастри: Трябва да продължавам така

Оскар Пиастри: Трябва да продължавам така

  • 29 ное 2025 | 16:50
  • 317
  • 0
Оскар Пиастри спечели спринта в Катар, като беше начело от старта до финала на надпреварата, продължила 19 обиколки.

„До момента уикендът се развива добре за нас – заяви след финала австралиецът. – В спринта всичко мина гладко, доволен съм как върви всичко, просто трябва да продължим така.

Пиастри спечели трети пореден спринт в Катар, Норис вече докосва титлата във Формула 1
„Тук трасето е много по-различно от предишното, скоростите са много по-високи, има много повече сцепление, но мисля, че в последните два уикенда бяхме сбъркали нещо, а не че ни липсваше темпо.

„Тук до момента всичко върви гладко, темпото ни е силно. Това е писта, която винаги ми е харесвала и сега отново ми харесва.“

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Катар
 Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Снимки: Gettyimages

