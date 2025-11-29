Оскар Пиастри: Трябва да продължавам така

Оскар Пиастри спечели спринта в Катар, като беше начело от старта до финала на надпреварата, продължила 19 обиколки.

„До момента уикендът се развива добре за нас – заяви след финала австралиецът. – В спринта всичко мина гладко, доволен съм как върви всичко, просто трябва да продължим така.

Пиастри спечели трети пореден спринт в Катар, Норис вече докосва титлата във Формула 1

„Тук трасето е много по-различно от предишното, скоростите са много по-високи, има много повече сцепление, но мисля, че в последните два уикенда бяхме сбъркали нещо, а не че ни липсваше темпо.

„Тук до момента всичко върви гладко, темпото ни е силно. Това е писта, която винаги ми е харесвала и сега отново ми харесва.“

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Катар

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Снимки: Gettyimages