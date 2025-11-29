Рованпера разплака навигатора си след финала

Рали „Саудитска Арабия“ беше последното състезание в рали кариерата на двукратния световен шампион Кале Рованпера. 25-годишният финландец и навигаторът му Йоне Халтунен завършиха 7-и в Саудитска Арабия и останаха трети в крайното класиране за годината.

От следващия сезон Кале ще се състезава в японската Супер Формула и след това има амбиция да стигне до Формула 2 и Формула 1.

Kiitos @KalleRovanpera ja @JonneHalttunen kaikista upeista vuosista ja hetkistä rallin MM-sarjassa! Teidän matkaanne on ollut ilo seurata. Onnea ja menestystä tulevaan, mitä se tuokaan tullessaan! 💯 pic.twitter.com/7HuS418uS1 — Rallit.fi (@RallitFi) November 29, 2025

На стоп финала на последната отсечка Кале благодари на всички, помогнали му от старта на рали кариерата му, както и специално на Йоне.

Навигаторът успя да сдържи сълзите си докато траете прякото тв включване на финала, но след като слезе от колата приклекна до дясната врата на колата, тъй като се разплака.

Халтунен все още не е обявил официално дали смята да продължи кариерата си като навигатор след оттеглянето на Кале. Но се предполага, че финландецът най-вероятно ще почива през 2026 година преди да реши дали отново ще седне на дясната седалка.