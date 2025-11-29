Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Рованпера разплака навигатора си след финала

Рованпера разплака навигатора си след финала

  • 29 ное 2025 | 15:50
  • 181
  • 0

Рали „Саудитска Арабия“ беше последното състезание в рали кариерата на двукратния световен шампион Кале Рованпера. 25-годишният финландец и навигаторът му Йоне Халтунен завършиха 7-и в Саудитска Арабия и останаха трети в крайното класиране за годината.

От следващия сезон Кале ще се състезава в японската Супер Формула и след това има амбиция да стигне до Формула 2 и Формула 1.

9-кратен! Ожие се изравни по титли с Льоб
9-кратен! Ожие се изравни по титли с Льоб

На стоп финала на последната отсечка Кале благодари на всички, помогнали му от старта на рали кариерата му, както и специално на Йоне.

Навигаторът успя да сдържи сълзите си докато траете прякото тв включване на финала, но след като слезе от колата приклекна до дясната врата на колата, тъй като се разплака.

Ожие: 10 ралита догодина, когато училищата в Германия не са във ваканция
Ожие: 10 ралита догодина, когато училищата в Германия не са във ваканция

Халтунен все още не е обявил официално дали смята да продължи кариерата си като навигатор след оттеглянето на Кале. Но се предполага, че финландецът най-вероятно ще почива през 2026 година преди да реши дали отново ще седне на дясната седалка.

