Фламенго и Палмейрас в сблъсък на титаните за Копа Либертадорес

Тази вечер ще стане ясен клубният шампион на Южна Америка. Отборите на Фламенго и Палмейрас излизат в битка за трофея от най-престижния клубен турнир на континента — Копа Либертадорес.
Срещата е в перуанската столица Лима на местния “Естадио Монументал”, а първият съдийски сигнал ще прозвучи в 23:00 часа българско време.
Съперниците стартираха участието си в груповата фаза на турнира и минаха през много перипетии до този момент.
Палмейрас бе доста по-убедителен и спечели всичките си 6 мача от първата фаза на състезанието, завършвайки на първо място в група “G”. Нататък в директните елиминации бразилците преодоляха Университарио де Депортес от Перу след победа с 4:0 и равенство 0:0 в реванша и след два успеха с 2:1 и 3:1 срещу аржентинския гранд Ривър Плейт. Голямото предизвикателство дойде на полуфиналите. Там Палмейрас допусна разгромна загуба с 0:3 в първия мач срещу ЛДУ Кито от Еквадор, с което изглеждаше, че момчетата от Сао Пауло ще напуснат надпреварата с наведени глави. На реванша в Бразилия обаче чудото се случи и Витор Роке и компания изригнаха за чутовен обрат с 4:0, който ги класира за финалната битка.
Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес
Фламенго от своя страна бе доста по-колеблив в първата фаза и завърши на второ място в група “С”, хващайки последния влак за директните елиминации. В тях “червено-черните” действаха пестеливо, но мъдро и с бавни крачки стигнаха до заключителното препятствие, за да гарантират изцяло бразилски финал. Първо на 1/8-финалите Фламенго отстрани сънародниците си от Интернасионал след две победи с по 1:0 и 2:0, а мястото си във финалната четворка гарантира след успех с 2:1 и равенство 1:1 срещу аржентинския Естудиантес Ла Плата. Така се стигна до 1/2-финалите, където футболистите от Рио де Жанейро също попаднаха на най-костеливия орех по пътя си дотук. Това бе още един аржентински отбор в лицето на Расинг Клуб, като бразилците свършиха своята работа на “Маракана” и спечелиха с 1:0. На реванша в “Авеланеда” обаче Фламенго трябваше да преживее истински ад пред 60 хиляди верни фенове, които вдъхновиха любимците си да създадат над 20 голови положения, но “червено-черната” стена така и не рухна.
Фламенго е първият финалист в Копа Либертадорес!
И двата тима са печелили титлата по три пъти до този момент. Успехите на Палмейрас в тази надпревара са сравнително отскоро, след като той вдигна първата си клубна титла на Южна Америка в самия край на ХХ век — през 1999 г., а следващите два триумфа дойдоха неотдавна — през 2020 и 2021 г. Фламенго има сходна съдба, като се окичи със златото през 1981, 2019 и 2022 г.
Който и отбор да спечели тазгодишното издание на надпреварата, поне едно е сигурно — победителят ще донесе много сериозен престиж на бразилския клубен футбол. Бразилските отбори ще се изравнят с аржентинските в класацията за най-титулувани клубове в историята на Копа Либертадорес. До този момент 25 пъти Аржентина е излъчвала шампиона на Южна Америка, докато Бразилия го е правила 24 пъти.
Интересното е, че съперничеството надхвърля самия финал, тъй като двата отбора бяха основните антагонисти този сезон и в битката за титлата в Бразилейро Betano. Те многократно си разменяха водачеството, като Фламенго спечели и двата преки сблъсъка.
Фламенго надигра Палмейрас и направи много интересна битката за титлата в Бразилейро Betano
През по-голямата част от есента обаче Палмейрас държеше водачеството и дори букмейкърите сочеха играчите от Сао Пауло за фаворити. В началото на ноември обаче това се промени и “зелените” не успяха да спечелят нито един от последните си пет мача.
Фламенго почти си свърши работата в Бразилия и отлетя за Лима
Така Фламенго замина за Лима с много по-голямо самочувствие и изглежда, че е въпрос на време да вдигне титлата в родината си, като може и да направи златен дубъл, ако триумфира тази вечер.
Ако го стори, тимът от Рио ще повтори постижението от миналата година на Ботафого, който вдигна Копа Либертадорес и само седмица по-късно се окичи със златните медали в Бразилия.
Само седмица след Копа Либертадорес Ботафого триумфира с титлата и в Бразилия
Sportal.bg ще ви предложи и възможността да проследите развитието на двубоя в днешния 29-и ноември (събота) в реално време.