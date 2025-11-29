Фламенго и Палмейрас в сблъсък на титаните за Копа Либертадорес

Тази вечер ще стане ясен клубният шампион на Южна Америка. Отборите на Фламенго и Палмейрас излизат в битка за трофея от най-престижния клубен турнир на континента — Копа Либертадорес.

💚🏆❤️ Outra vez em busca da #GloriaEterna! @Palmeiras e @Flamengo se reencontram na Final da CONMEBOL #Libertadores, agora em Lima.



🤔🇧🇷 Quem será o primeiro tetra do Brasil? pic.twitter.com/4FZwx2LD01 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 31, 2025

Срещата е в перуанската столица Лима на местния “Естадио Монументал”, а първият съдийски сигнал ще прозвучи в 23:00 часа българско време.

SEDE CONFIRMADA ✅



El Monumental de Lima será la sede de la final de la Copa Libertadores 2025 🏆🇵🇪 pic.twitter.com/EVFrD9oMOB — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) April 28, 2025

Съперниците стартираха участието си в груповата фаза на турнира и минаха през много перипетии до този момент.

ASÍ QUEDÓ EL CUADRO DE LA COPA LIBERTADORES 2025: FINAL BRASILEÑA 🏆🇧🇷 pic.twitter.com/d3fmi0GrLB — Diario Olé (@DiarioOle) October 31, 2025

Палмейрас бе доста по-убедителен и спечели всичките си 6 мача от първата фаза на състезанието, завършвайки на първо място в група “G”. Нататък в директните елиминации бразилците преодоляха Университарио де Депортес от Перу след победа с 4:0 и равенство 0:0 в реванша и след два успеха с 2:1 и 3:1 срещу аржентинския гранд Ривър Плейт. Голямото предизвикателство дойде на полуфиналите. Там Палмейрас допусна разгромна загуба с 0:3 в първия мач срещу ЛДУ Кито от Еквадор, с което изглеждаше, че момчетата от Сао Пауло ще напуснат надпреварата с наведени глави. На реванша в Бразилия обаче чудото се случи и Витор Роке и компания изригнаха за чутовен обрат с 4:0, който ги класира за финалната битка.

Фламенго от своя страна бе доста по-колеблив в първата фаза и завърши на второ място в група “С”, хващайки последния влак за директните елиминации. В тях “червено-черните” действаха пестеливо, но мъдро и с бавни крачки стигнаха до заключителното препятствие, за да гарантират изцяло бразилски финал. Първо на 1/8-финалите Фламенго отстрани сънародниците си от Интернасионал след две победи с по 1:0 и 2:0, а мястото си във финалната четворка гарантира след успех с 2:1 и равенство 1:1 срещу аржентинския Естудиантес Ла Плата. Така се стигна до 1/2-финалите, където футболистите от Рио де Жанейро също попаднаха на най-костеливия орех по пътя си дотук. Това бе още един аржентински отбор в лицето на Расинг Клуб, като бразилците свършиха своята работа на “Маракана” и спечелиха с 1:0. На реванша в “Авеланеда” обаче Фламенго трябваше да преживее истински ад пред 60 хиляди верни фенове, които вдъхновиха любимците си да създадат над 20 голови положения, но “червено-черната” стена така и не рухна.

И двата тима са печелили титлата по три пъти до този момент. Успехите на Палмейрас в тази надпревара са сравнително отскоро, след като той вдигна първата си клубна титла на Южна Америка в самия край на ХХ век — през 1999 г., а следващите два триумфа дойдоха неотдавна — през 2020 и 2021 г. Фламенго има сходна съдба, като се окичи със златото през 1981, 2019 и 2022 г.

El Palmeiras fue campeón de la Copa Libertadores en 1999, 2020 y 2021. ¿Campeón en 2025? 🏆



- En 1999, 2020 y 2025 únicos años que Palmeiras eliminó a River Plate.



- En 2021 año que Palmeiras eliminó al campeón de Brasil (Flamengo será campeón de Brasil en 2025).#Libertadores pic.twitter.com/tsPEQMdgqg — Ragux (@predictorRM) November 29, 2025

Който и отбор да спечели тазгодишното издание на надпреварата, поне едно е сигурно — победителят ще донесе много сериозен престиж на бразилския клубен футбол. Бразилските отбори ще се изравнят с аржентинските в класацията за най-титулувани клубове в историята на Копа Либертадорес. До този момент 25 пъти Аржентина е излъчвала шампиона на Южна Америка, докато Бразилия го е правила 24 пъти.

Untuk tahun ke-7 beruntun, Juara Copa Libertadores kembali datang dari Brasil! 🇧🇷🔥



🏆 2019 – Flamengo

🏆 2020 – Palmeiras

🏆 2021 – Palmeiras

🏆 2022 – Flamengo

🏆 2023 – Fluminense

🏆 2024 – Botafogo

🏆 2025 – Palmeiras vs Flamengo



Dominasi Klub Brasil!🔥👏🏻 pic.twitter.com/vl5NEuOJfL — FaktaBola (@FaktaSepakbola) October 31, 2025

Интересното е, че съперничеството надхвърля самия финал, тъй като двата отбора бяха основните антагонисти този сезон и в битката за титлата в Бразилейро Betano. Те многократно си разменяха водачеството, като Фламенго спечели и двата преки сблъсъка.

През по-голямата част от есента обаче Палмейрас държеше водачеството и дори букмейкърите сочеха играчите от Сао Пауло за фаворити. В началото на ноември обаче това се промени и “зелените” не успяха да спечелят нито един от последните си пет мача.

Така Фламенго замина за Лима с много по-голямо самочувствие и изглежда, че е въпрос на време да вдигне титлата в родината си, като може и да направи златен дубъл, ако триумфира тази вечер.

Ако го стори, тимът от Рио ще повтори постижението от миналата година на Ботафого, който вдигна Копа Либертадорес и само седмица по-късно се окичи със златните медали в Бразилия.

