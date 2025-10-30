Популярни
  2. Фламенго
  • 30 окт 2025 | 06:52
  • 1937
  • 0
Фламенго е първият финалист в Копа Либертадорес!

Бразилският Фламенго ще спори за титлата в най-престижния южноамерикански турнир – Копа Либертадорес. Това стана ясно тази нощ, след като “червено-черните” направиха нулево равенство в реванша срещу Расинг Клуб от Аржентина.

Първият двубой преди седмица бе завършил с минимална победа за бразилците с 1:0, като тогава двата отбора вкараха по още един гол, но попаденията бяха отменени заради засади.

Така се стигна до днешния двубой, който, въпреки своята пестеливост, предложи много зрелище. Домакините от Расинг вложиха много усилия, за да стигнат поне до един гол, който можеше да прати срещата в изпълнение на дузпи. Аржентинците отправиха общо 20 удара по посока вратата на съперника, като 4 от тях бяха точни, но нито веднъж топката не се оплете в мрежата.

Също така играчите на Расинг изпълниха цели 13 корнера, а гостите от Фламенго изиграха почти цялото второ полувреме с човек по-малко заради червения картон на Гонсало Плата в 56-ата минута.

Въпреки това гостите оцеляха при свирепите условия и те ще спорят за трофея. По този начин бразилският клуб е напът да изпрати една изключително успешна година, в която продължава да преследва титлата в родината си – Бразилия, както и стигна до директните елиминации по време на Световното клубно първенство, където отпадна на 1/8-финалите след достойно представяне срещу европейския колос Байерн (Мюнхен).

Фламенго до момента три пъти е вдигал Копа Либертадорес в историята си – през 1981, 2019 и 2022 г. Тази нощ ще стане ясно и кой ще бъде съперникът на бразилците в големия финал, който предстои в края на ноември. До голяма степен изходът от другия полуфинал изглежда ясен, след като преди седмица ЛДУ Кито от Еквадор победи другия бразилски гранд Палмейрас с 3:0. Все пак това остава да бъде потвърдено след двубоя в утрешния 31-ви октомври (петък), който трябва да стартира в 2:30 часа българско време.

