Фламенго надигра Палмейрас и направи много интересна битката за титлата в Бразилейро Betano

Отборът на Фламенго победи тима на Палмейрас с 3:2 в срещата от 29-ия кръг на Бразилейро Betano. Така двата състава се изравниха на върха в класирането и направиха финалния спринт в шампионата на най-голямата страна в Южна Америка изключително интересен. Към момента Палмейрас остава водач в класирането, въпреки че има по-лоша голова разлика от прекия си конкурент за титлата, но е с по-добър баланс в преките двубои, който се взема под внимание в Бразилия.

Също така в засада дебне и тимът на Крузейро, който вчера взе своя мач и е на пет точки зад лидерите. “Сините” обаче имат и мач повече, но все пак при евентуален срив в следващите кръгове на двата лидера може да се заформи много интересна битка за титлата с “три коня”.

Крузейро и Коринтианс с минимални победи в Бразилейро Betano

Иначе мачът предложи много интересно развитие и през двете си полувремена. Домакините от Фламенго, които се нуждаеха повече от успеха, удариха първи и поведоха в 10-ата минута с гол на Хорхян Де Араскаета.

С времето обаче гостите от Палмейрас намериха пътя към съперниковата врата и в 24-ата минута възстановиха равенството с попадение на Витор Роке.

Така изглеждаше, че противниците ще се оттеглят на почивката при равенство, но гостите се пропукаха отново в самия край на полувремето и главният съдия на мача Уилтон Сампайо отсъди дузпа в полза на Фламенго. С изпълнението се нагърби Жоржиньо и той изведе отново напред домакините в 42-рата минута.

До края на полувремето обаче имаше време и за още, като в 45-ата минута Педро зашлеви за трети път съперника.

NÓS NÃO CANSAMOS DE TE AMAR! PEDRO GUILHERME! GRANDE PRIMEIRO TEMPO MEU NOVE! 9️⃣⚽️#FLAxPAL pic.twitter.com/wEaSpe6fvn — Flamengo (@Flamengo) October 19, 2025

По този начин домакините излязоха след почивката с много повече самочувствие и логично играчите на Палмейрас успяха да отговорят сравнително късно. Чак в продължението на мача в 94-ата минута Густаво Гомес намали изоставането, но това се оказа недостатъчно.

GANHA O MENGÃO PARA ALEGRIA DOS FLAMENGUISTAS! ARRASCAETA, JORGINHO E PEDRO FIZERAM A ALEGRIA DA NAÇÃO QUE SÓ QUER SABER DE SUA VITÓRIA! MENGOOOOOOOOOOOOOOOOO! 🟥⬛️🏟️#PlacarFinal #FLAxPAL pic.twitter.com/JC3PnUoB3t — Flamengo (@Flamengo) October 19, 2025

Разбира се, двата тима запазиха и традицията на горещите южноамерикански двубои, като в 96-ата минута се стигна до червен картон за Хоакин Пикерес от Палмейрас.

Така последните девет кръга в Бразилия ще бъдат изключително интересни и ще представляват непрестанно надлъгване. Интригата между Палмейрас и Фламенго е още по-голяма, тъй като тези два отбора може да излъчат не само шампиона на страната си, но и този на цяла Южна Америка, тъй като през идната седмица ще играят в първите полуфинални срещи от Копа Либертадорес. Ако преодолеят своите съперници, Палмейрас и Фламенго ще се срещнат на големия финал през ноември.

Quinta-feira entraremos em campo para enfrentar a LDU pela CONMEBOL Libertadores. pic.twitter.com/27T4sX7UBB — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 19, 2025