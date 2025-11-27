Фламенго почти си свърши работата в Бразилия и отлетя за Лима

Отборът на Фламенго вече е на по-малко от 90 минути от титлата в Бразилейро Betano. “Червено-черните” направиха равенство 1:1 с Атлетико Минейро в последния си шампионатен мач, докато по същото време прекият конкурент за първото място Палмейрас загуби с 2:3 от Гремио. Така два кръга преди края на шампионата се отвори разлика от 5 точки между двата отбора в полза на Фламенго и почти всичко изглежда ясно.

A point to the bag, and two huge games up next 👏 pic.twitter.com/Ff9AW4IqSg — Flamengo (@Flamengo_en) November 26, 2025

Тази нощ пък играчите от Рио де Жанейро отпътуваха към Лима, столицата на Перу, където е следващото им предизвикателство. Там след малко повече от 48 часа, на 29-и ноември (събота), те ще играят във финала на най-престижния южноамерикански турнир Копа Либертадорес.

Интересното е, че там Фламенго ще срещне основния си антагонист от местния шампионат Палмейрас. Така се очертава голям сблъсък между двата бразилски гранда, които бяха значима част включително и от Световното клубно първенство през отминалото лято.

We made it to Lima 🇵🇪 pic.twitter.com/6DbNiYEF66 — Flamengo (@Flamengo_en) November 27, 2025

Техният сблъсък в Лима ще бъде на “Естадио Монументал”, като първият съдийски сигнал идната събота трябва да прозвучи точно в 22:00 часа българско време.