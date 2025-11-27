Популярни
  2. Фламенго
  3. Фламенго почти си свърши работата в Бразилия и отлетя за Лима

  • 27 ное 2025 | 08:14
  • 632
  • 0
Отборът на Фламенго вече е на по-малко от 90 минути от титлата в Бразилейро Betano. “Червено-черните” направиха равенство 1:1 с Атлетико Минейро в последния си шампионатен мач, докато по същото време прекият конкурент за първото място Палмейрас загуби с 2:3 от Гремио. Така два кръга преди края на шампионата се отвори разлика от 5 точки между двата отбора в полза на Фламенго и почти всичко изглежда ясно.

Тази нощ пък играчите от Рио де Жанейро отпътуваха към Лима, столицата на Перу, където е следващото им предизвикателство. Там след малко повече от 48 часа, на 29-и ноември (събота), те ще играят във финала на най-престижния южноамерикански турнир Копа Либертадорес.

Интересното е, че там Фламенго ще срещне основния си антагонист от местния шампионат Палмейрас. Така се очертава голям сблъсък между двата бразилски гранда, които бяха значима част включително и от Световното клубно първенство през отминалото лято.

Техният сблъсък в Лима ще бъде на “Естадио Монументал”, като първият съдийски сигнал идната събота трябва да прозвучи точно в 22:00 часа българско време.

