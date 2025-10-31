Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

Невероятното се случи и отборът на Палмейрас успя да се класира за финала на Копа Либертадорес!

A FINALÍSSIMA TÁ DEFINIDA! 👊 pic.twitter.com/mDg3Sy7hcn — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 31, 2025

Факт, в който едва ли и най-големите оптимисти в лагера на бразилците вярваха в навечерието на реванша срещу еквадорския ЛДУ Кито, след като преди седмица “зелените” катастрофираха и загубиха с 0:3.

Сензация във втория полуфинал на Копа Либертадорес

Играчите на Палмейрас обаче обориха всичките си критици и изригнаха с 4:0 в днешния реванш пред 40 хиляди свои запалянковци на “Алианц Парк” в Сао Пауло. С този вдъхновяващ обрат те стигнаха до победа с 4:3 в общия резултат и след 2021 г. отново ще спорят за най-престижния клубен турнир в Южна Америка.

COM ALMA E CORAÇÃO, O TIME DA VIRADA VENCEU MAIS UMA VEZ! A HISTÓRIA FOI ESCRITA E ESTAMOS EM NOSSA SÉTIMA FINAL DE @LIBERTADORESBR! JAMAIS DUVIDE DO PALMEIRAS! 💚🤍



🏆 Palmeiras 4x0 LDU-EQU

⚽ Sosa, Bruno Fuchs e Raphael Veiga (2x) pic.twitter.com/wBRXy55AAR — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 31, 2025

Бразилците се хвърлиха с изключителна стръв в мача и върнаха един гол след 20 минути игра, когато Рамон Соса прати топката във вратата, пазена от вратаря Александър Домингес.

На пръв поглед изглеждаше, че Палмейрас ще се оттегли на почивката с минимален аванс, но в петата минута на продължението Бруно Фукс изригна с втори гол за домакините и накара феновете по трибуните на “Алианц Парк” да повярват, че наглед невъзможното само допреди час вече бе напълно възможно.

След почивката, в 68-ата минута, 20-годишният Витор Роке блесна с асистенция при попадението на Рафаел Вейга, което изравни общия резултат.

Това окончателно срина гостите, които десетина минути преди края на редовното време сами се саботираха и принудиха главния съдия Вилмар Ролдан да покаже бялата точка. С изпълнението се нагърби авторът на третия гол в мача Вейга, който прати топката в мрежата в 82-рата минута и накара сълзи от радост да завалят по очите на десетките хиляди в Сао Пауло, които наблюдаваха мача.

South American fans are built different, the Copa Libertadores will forever be the best atmosphere in club soccer.



Bravo Palmeiras 🇧🇷 fans, bravo. One of the best fans in the World.

pic.twitter.com/xk8xZrNK5w — Tactical Manager (@ManagerTactical) October 30, 2025

Палмейрас по този начин е напът да приключи изключително силен сезон и, след като води борба за титлата в родината си Бразилия, сега има възможност да се окичи със златен дубъл. Нещо повече – на финала, който предстои на 29-и ноември, “зелените” ще срещнат Фламенго, който е и основният им антагонист в Бразилейро Betano през кампанията.

Фламенго надигра Палмейрас и направи много интересна битката за титлата в Бразилейро Betano

В своя полуфинален дуел “червено-черните” отстраниха Расинг Клуб. Те спечелиха първия мач преди седмица с минималното 1:0, а вчера стигнаха до нулево равенство, което им беше достатъчно.

Фламенго е първият финалист в Копа Либертадорес!

По този начин за втора поредна година ще има изцяло бразилски финал, след като преди година Ботафого победи Атлетико Минейро на финала с 3:1.

Исторически триумф в Копа Либертадорес за Ботафого! Бразилска драма насред Буенос Айрес

Така бразилските отбори ще се изравнят с аржентинските в класацията за най-титулувани клубове в историята на Копа Либертадорес. До този момент 25 пъти Аржентина е излъчвала шампиона на Южна Америка, докато Бразилия го е правила 24 пъти. Точно след 29 дни тази статистика ще бъде изравнена.

Палмейрас ще има възможност да се пребори за своя четвърти трофей от Копа Либертадорес. Успехите на отбора в тази надпревара са сравнително отскоро, след като той вдигна първата си клубна титла на Южна Америка в самия край на ХХ век – през 1999 г., а следващите два триумфа дойдоха неотдавна – през 2020 и 2021 г. Освен тях Палмейрас има и още три финала в надпреварата, които се случиха през миналия век – 1961, 1968 и 2000 г.

Интересното е, че титлата през 2021 г. бе постигната след успех именно срещу Фламенго. Това е и единственият финал за Копа Либертадорес в историята си, който “червено-черните” някога са губили. В останалите си три участия в решаващия двубой за титлата тя бе извоювана, което се случи съответно през 1981, 2019 и 2022 г.