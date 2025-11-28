Популярни
Никола Цолов: Доволен съм, с втория комплект гуми постигнах чиста обиколка

  • 28 ное 2025 | 19:12
  • 694
  • 0
Никола Цолов: Доволен съм, с втория комплект гуми постигнах чиста обиколка

Българският пилот Никола Цолов завърши 7-и в първата си квалификация във Формула 2 в Катар. Той остана на 0,649 секунди от полпозишъна и утре ще стартира четвърти в спринта при обърнатата стартова решетка.

„Квалификацията се получи сложна, пистата се промени много, имаше огромна разлика заради температурата – обясни Никола пред Диема Спорт 3. – Усещах добре колата, с първия комплект гуми имах добро темпо, постигах добри времена по сектори, но не успях да ги събера в една чиста обиколка.

„С втория комплект гуми обаче си казах, че сега трябва да се получи това и последният ми тур се получи както трябва обиколката. Преди това откривах сцеплението в отделните сектори, накрая събрах всичко в една обиколка.

Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2
Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

„Щастлив съм от резултата, имаме добри шансове да се борим и в двете състезания, но все още не знам какви са реалните възможности на колата.

Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място
Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

„Надявам се на добър или нормален старт утре, това ще ми помогне в състезанието, ще видим как работи тази кола в състезателно темпо и в серия от над 20 обиколки утре, тъй като сега в квалификацията предна лява гума изкара само два тура.“

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Снимка: Хорхе Фернандес

