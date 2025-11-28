Гуардиола обясни защо е бил по-разочарован от загубата от Байер, отколкото от тази срещу Нюкасъл

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола разкри, че е по-разочарован от загубата от Байер (Леверкузен), отколкото от тази от Нюкасъл няколко дни преди това. Причината е, че срещу германския тим съставът, на който заложи, е мислел единствено за това да не допуска грешки, вместо да поема рискове и да се опитва да спечели мача. Утре “гражданите” приемат Лийдс в опит да прекратят серията от две поредни поражения.

Ето и всички по-интересни теми от днешната пресконференция на Гуардиола:

За Родри:

- Родри все още не е готов, но не е много далеч.

За двете поредни загуби:

- Знаем, че и двата турнира са трудни. Не съм разочарован заради загубата от Нюкасъл, но за тази Байер - да. Заради моите решения и това, че не се опитахме. Във футбола трябва да се опитваш, а ние не се опитахме. Футболистите играха с идеята да не допускат грешки, а не де да направят нещо. Трябва да се ротира. Имам голямо доверие в тези играчи, ценя ги изключително много като футболисти, имам много високо мнение за тях. Вероятно по-високо от това, което имат самите те са себе си.

За бъдещето на Бернардо Силва:

- Искам най-доброто от Бернардо и ако той иска да остане, ще бъда повече от доволен и щастлив. Но не говоря по тази тема с него. Искам най-доброто за семейството му. Той е тук от девет години и той ще реши кое е най-добро.

За Арсенал и увеличаващата се разлика:

- Ще видим. Знам, че дистанцията вече е налице и Арсенал е толкова силен. Виждаме, че мач след мач те стават все по-добри и по-добри като отбор.

За Лийдс:

- Имам невероятно високо мнение за Даниел Фарке. Имам наистина добри отношения с него. Знам, че Висшата лига винаги е такава - можеш да постигнеш добра серия от резултати, но можеше да продължиш и със серията от лошите резултати, защото съперниците са толкова силни. Толкова е изискващо. Трябва да си готов".