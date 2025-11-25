Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Манчестър Сити 0:0 Байер (Леверкузен)

Манчестър Сити 0:0 Байер (Леверкузен)

  • 25 ное 2025 | 22:00
  • 1072
  • 3
Манчестър Сити 0:0 Байер (Леверкузен)

Манчестър Сити приема Байер (Леверкузен) в среща от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. "Гражданите" допуснаха само една грешка от началото на турнира и са с актив от 10 точки, а днешният им съперник има пет точки по-малко. През уикенда отборът на Пеп Гуардиола допусна загуба от Нюкасъл, а "аспирините" записаха трета поредна победа във всички турнири след успех над Волфсбург.

Гуардиола е направил цели десет промени от мача с Нюкасъл. Само Нико Гонсалес е запазил мястото си в състава. Ерлинг Холанд е оставен на резервната скамейка, а Омар Мармуш ще води атаката. Джеймс Трафърд е на вратата на мястото на Джанлуджи Донарума. Бившият бранител на Ливърпул Джарел Куанса е титуляр за гостите, а бившият играч на Ман Сити Алейш Гарсия е капитан на Байер.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Бодьо/Глимт 0:0 Ювентус, начало на мача

Бодьо/Глимт 0:0 Ювентус, начало на мача

  • 25 ное 2025 | 21:15
  • 1090
  • 0
Шампионската лига: Победи на гостите в ранните мачове

Шампионската лига: Победи на гостите в ранните мачове

  • 25 ное 2025 | 21:41
  • 16125
  • 3
Челси 0:0 Барселона, начални минути

Челси 0:0 Барселона, начални минути

  • 25 ное 2025 | 21:59
  • 3376
  • 6
Чаби Алонсо: Знаем, че последните резултати на Реал Мадрид не са желаните

Чаби Алонсо: Знаем, че последните резултати на Реал Мадрид не са желаните

  • 25 ное 2025 | 20:26
  • 668
  • 2
“Стъпчи го, стъпчи го”: разглеждат крайни скандирания на фенове на Барселона срещу Нико Уилямс

“Стъпчи го, стъпчи го”: разглеждат крайни скандирания на фенове на Барселона срещу Нико Уилямс

  • 25 ное 2025 | 19:34
  • 1172
  • 0
Арне Слот: Невероятно е да сме в тази ситуация, чувствам се виновен

Арне Слот: Невероятно е да сме в тази ситуация, чувствам се виновен

  • 25 ное 2025 | 19:05
  • 3600
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград!

Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград!

  • 25 ное 2025 | 21:52
  • 7907
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 549229
  • 32
Челси 0:0 Барселона, начални минути

Челси 0:0 Барселона, начални минути

  • 25 ное 2025 | 21:59
  • 3376
  • 6
Бодьо/Глимт 0:0 Ювентус, начало на мача

Бодьо/Глимт 0:0 Ювентус, начало на мача

  • 25 ное 2025 | 21:15
  • 1090
  • 0
БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

  • 25 ное 2025 | 19:01
  • 9427
  • 8
ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

  • 25 ное 2025 | 18:54
  • 13785
  • 37