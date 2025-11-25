Манчестър Сити 0:0 Байер (Леверкузен)

Манчестър Сити приема Байер (Леверкузен) в среща от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. "Гражданите" допуснаха само една грешка от началото на турнира и са с актив от 10 точки, а днешният им съперник има пет точки по-малко. През уикенда отборът на Пеп Гуардиола допусна загуба от Нюкасъл, а "аспирините" записаха трета поредна победа във всички турнири след успех над Волфсбург.

Гуардиола е направил цели десет промени от мача с Нюкасъл. Само Нико Гонсалес е запазил мястото си в състава. Ерлинг Холанд е оставен на резервната скамейка, а Омар Мармуш ще води атаката. Джеймс Трафърд е на вратата на мястото на Джанлуджи Донарума. Бившият бранител на Ливърпул Джарел Куанса е титуляр за гостите, а бившият играч на Ман Сити Алейш Гарсия е капитан на Байер.

Tonight’s City line-up 💪🩵



XI | Trafford, Khusanov, Stones (C), Ake, Ait-Nouri, Lewis, Nico, Reijnders, Bobb, Savinho, Marmoush



SUBS | Bettinelli, Donnarumma, Dias, Haaland, Cherki, Doku, Bernardo, Gvardiol, Nunes, O'Reilly, Foden pic.twitter.com/YCDvNRmPYN — Manchester City (@ManCity) November 25, 2025

Снимки: Imago