Манчестър Сити 0:0 Байер (Леверкузен)

Манчестър Сити приема Байер (Леверкузен) в среща от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. "Гражданите" допуснаха само една грешка от началото на турнира и са с актив от 10 точки, а днешният им съперник има пет точки по-малко. През уикенда отборът на Пеп Гуардиола допусна загуба от Нюкасъл, а "аспирините" записаха трета поредна победа във всички турнири след успех над Волфсбург.
Гуардиола е направил цели десет промени от мача с Нюкасъл. Само Нико Гонсалес е запазил мястото си в състава. Ерлинг Холанд е оставен на резервната скамейка, а Омар Мармуш ще води атаката. Джеймс Трафърд е на вратата на мястото на Джанлуджи Донарума. Бившият бранител на Ливърпул Джарел Куанса е титуляр за гостите, а бившият играч на Ман Сити Алейш Гарсия е капитан на Байер.
Снимки: Imago