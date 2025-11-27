Популярни
  Груев стартира срещу Манчестър Сити на "Етихад"?

  • 27 ное 2025 | 16:43
  • 886
  • 5
Илия Груев има всички шансове да започне като титуляр в съботното гостуване на Лийдс на Манчестър Сити. Българският национал до момента стартира само в два мача на йоркширци през този сезон - срещу Арсенал и Нюкасъл, но сега предположенията на местните медии са, че той ще получи доверието на Даниел Фарке заради кадровите проблеми на германеца в халфовата линия. Шон Лонгстаф и Антон Щах няма да могат да играят на “Етихад”, така че най-вероятно в средата на терена ще стартират Илия Груев, Итън Ампаду и Ао Танака.

“Антон Щах определено ще пропусне мача с Ман Сити заради протокола, който се следва при сътресение. Ако всичко е наред, ще му бъде позволено да поднови тренировки в неделя. За съжаление, Лонстаф също ще пропусне мача. Той е с контузия в прасеца и ще отсъства между четири и шест седмици”, заяви Фарке по време на днешната си пресконференция.

Запитан дали мисли, че този мач може да реши бъдещето му в Лийдс, германецът отговори: “Не. Изобщо. Не съм фокусиран върху себе си и външния шум. Харесва ми, че външният шум е върху мениджъра, а не върху играчите. Просто съм изцяло фокусиран върху отбора”.

Снимки: Imago

