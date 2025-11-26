Популярни
  Манчестър Сити
  2. Манчестър Сити
  Райндерс: Не трябва да се паникьосваме

Райндерс: Не трябва да се паникьосваме

  • 26 ное 2025 | 15:07
  • 373
  • 0

Халфът на Манчестър Сити Тижани Райндерс заяви, че играчите трябва да останат спокойни въпреки двете поредни загуби. Вчера Пеп Гуардиола направи 10 промени в състава и “гражданите” загубиха с 0:2 от Байер (Леверкузен) в Шампионската лига, а преди няколко дни тимът отстъпи на Нюкасъл в Премиър Лийг.

“Разбира се, че е разочароващо, но не трябва да губим увереност, защото се справяхме отлично преди и трябва да се върнем към победите, а това ще стане като се подготвим добре за следващия ни мач в събота (домакинство на Лийдс). Не трябва да се паникьосваме. Разбира се, да загубим два поредни мача не е хубаво, но все още имаме много възможности този сезон”, сподели Райндерс.

