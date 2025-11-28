Популярни
Зак Браун сравни Макс Верстапен със злодей от филм на ужасите

  • 28 ное 2025 | 15:01
  • 328
  • 0

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун сравни четирикратния световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен със злодей от филм на ужасите.

Повод за този коментар на американеца стана начинът, по който пилотът на Ред Бул успя да се завърне в битката за титлата през сезон 2025 в рамките на последните три месеца. След домашната си Гран При на Нидерландия Верстапен имаше пасив от цели 104 точки спрямо тогавашния лидер в генералното класиране Оскар Пиастри.

Сега обаче, два кръга преди края на сезона Верстапен е с равен актив с Пиастри, а двамата изостават с 24 пункта от настоящия лидер в битката за титлата Ландо Норис. Предвид оставащото време до края на сезона това прави британеца големия фаворит, но в Макларън са напълно наясно, че не мога да се отпускат.

„Той е като онзи герой във филмите на ужасите. Точно, когато си помислиш, че си се измъкнал, той се появява отново. Той разполага с невероятен талант, никога не допуска грешки и използва всяка възможност.

„Ние никога не сме мислили, че той е вън от битката за титлата. Когато Макс изоставаше със 104 точки, хората си мислеха, че той няма шанс. Ние никога не сме мислили така и ето къде сме сега.

„Това е спорт. В колко спорта сме виждали да се случва това? Не знам дали следихте Световните серии, където нещата изглеждаха свършили, но не бяха. Затова ние не се ядосваме за нещо отделно, това е просто спорт. Учиш се, живееш и пробваш отново. Да се притесняваме за случилото се във Вегас (двойната дисквалификация) няма да ни направи по-бързи утре“, заяви Браун.

Снимки: Gettyimages

