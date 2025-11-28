Норис за Верстапен: Знаем на какво е способен той

Два кръга преди края на сезон 2025 Ландо Норис води с 24 точки пред съотборника си Оскар Пиастри и Макс Верстапен в битката за световната титла при пилотите във Формула 1.

Британецът ще може да стане шампион още в Катар този уикенд, а това ще се случи, ако той завърши състезанието на „Лусайл“ с аванс от поне 26 точки пред Пиастри и Верстапен. И докато тази задача изглежда сравнително лесна срещу Пиастри, то при Верстапен ситуацията е доста по-различна предвид представянето на световния шампион в последните седмици.

Как Макс Верстапен може да стигне до титла №5 във Формула 1 през 2025 година?

Преди старта на уикенда в Катар обаче Норис заяви пред медиите, че това не е променило начина, по който в Макларън гледат на Верстапен. По думите на лидера в шампионата в Уокинг приемат световния шампион като заплаха още от началото на сезона и в нито един момент не са го отписвали от битката за титлата, независимо от неговото изоставане в генералното класиране.

„Ние го третираме като заплаха през цялата година, дори когато той беше изостанал с повече точки. Във всеки брифинг преди състезание ние говорихме за него като за заплаха. Ние знаем на какво е способен той, знаем на какво са способни Ред Бул, така че сега нищо не се е променило в това отношение, защото той си е същата заплаха, която е и от началото на сезона.



„Нищо не се е променило от ничия страна – инженерите, механиците и мен, ние третираме нещата нормално. Няма смисъл да правим нещо различно. Ние вършим добра работа и аз съм доволен от нея. Знаем къде трябва да се представяме по-добре, знаем какво трябва да подобрим. Наистина се опитвам да не третирам нещата по различен начин, защото няма смисъл, няма нужда нещо да бъде третирано различно“, обясни Норис.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages