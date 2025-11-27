Как Макс Верстапен може да стигне до титла №5 във Формула 1 през 2025 година?

В края на месец август изглеждаше невъзможно да мислим, че Макс Верстапен ще има какъвто и да е шанс да се пребори за световната титла във Формула 1 през 2025 година.

Все пак тогава нидерландецът изоставаше с цели 104 точки от тогавашния лидер в генералното класиране Оскар Пиастри. Сега обаче, три месеца по-късно, Верстапен има пасив от 24 пункта спрямо настоящия лидер Ландо Норис преди финалните два кръга за сезона и със сигурност може да мисли за титлата, въпреки че няма да му бъде никак лесно да я спечели.

Фетел за Верстапен: Плашещото е, че той все още се подобрява

В Катар и Абу Даби един пилот ще може да спечели максимум 58 точки (8 от спринта на „Лусайл“ и 50 от двете състезания). Със сигурност, ако иска да спечели своята пета поредна титла, Верстапен ще трябва да бъде перфектен тази и следващата седмица, за да вземе максималните 58 пункта и да притисне възможно най-здраво Норис.

Ще падне ли отново Макларън от два стола на земята?

Само това обаче няма да бъде достатъчно на Верстапен, който ще се нуждае и от по-слаби резултати от страна на Норис, за да може да се пребори с британеца. Простата сметка показва, че, ако пилотът на Макларън финишира втори във всеки един старт до края на сезона, той ще спечели титлата с аванс от минимум девет точки. Три трети места също вършат работа на Норис, който пак ще има преднина от поне две точки в края на сезона.

От Макларън разкриха причината за двойната дисквалификация в Лас Вегас

Това означава, че Верстапен ще има нужда от поне едно четвърто място в състезание и две трети места в спринта и другото състезание за Норис, за да стане шампион. Така двамата ще завършат сезона с равен точков актив, но титлата ще отиде при Верстапен, който ще има повече победи. В момента Норис има седем успеха, а Верстапен – шест, но в идеалния за Ред Бул случай нидерландецът ще завърши годината с осем успеха, което ще му даде предимство пред Норис, ако се стигне до тайбрек между двамата.

ФИА ще следи изкъсо Макларън в Катар

Разбира се, съществуват и други варианти Верстапен да стане световен шампион през 2025 година, но илюстрираният тук е абсолютният минимум, от който той се нуждае, за да превъзмогне пасива от 24 точки, който той има спрямо Норис. Същата сметка важи и за Пиастри, който в момента има равен актив с този на Верстапен, но по видяното през последните седмици е много трудно да си представим как австралиецът ще се пребори за световната титла.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages