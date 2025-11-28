Гласнер: Пропуските ни изиграха лоша шега

Мениджърът на Кристъл Палас Оливър Гласнер призна, че пропуснатите възможности са коствали скъпо на отбора му при поражението с 1:2 Страсбург в Лигата на конференциите. Гол на Тайрик Мичъл през първото полувреме изглеждаше, че ще донесе на „орлите“ трета победа в четири европейски мача. Те обаче бяха догонени след попадение на бъдещия нападател на Челси Емануел Емега, а след това и победени след първия гол в професионалната кариера на тийнейджъра Самир Ел Мурабет.

Ключов момент в мача бяха двата пропуска на Палас на празна врата, които завършиха с удар в гредите. Това се случи, след като ексцентричният вратар на Страсбург Майк Пендерс, който е под наем от Челси, напусна своята позиция. Първо, удар от 30 ярда на Исмаила Сар към опразнената врата срещна страничния стълб, а малко по-късно воле на Адам Уортън се отби от напречната греда.

Кристъл Палас загуби от сателита на Челси

„Обяснението е просто – когато на два пъти имаш празна врата пред себе си и пропуснеш, удряйки гредите. Можехме, трябваше да водим с 3:1, а вместо това имахме голям шанс, който пропиляхме, и в следващата ситуация вече губехме с 1:2. Честно казано, това ни се случва твърде често през този сезон – не успяваме да решим мача, когато имаме възможност. Страсбург са много добър отбор, имат много бързи играчи, знаехме го. Можеш да допуснеш изравнителен гол, но след това ние пропускаме следващия си шанс на празна врата и още една голяма възможност“, заяви Гласнер.

След две победи и две загуби Палас заема 18-о място в общото класиране на лигата с 36 отбора, като има актив от шест точки.

Снимки: Gettyimages