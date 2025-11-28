Популярни
Втора лига стартира със сблъсък в Пазарджик

  • 28 ное 2025 | 13:17
Втора лига стартира с един мач в днешния ден. От 17:00 часа Хебър и Севлиево ще дадат тон на 18-ия кръг от първенството със сблъсък помежду си в Пазарджик. Домакините са десети и са в серия от две поредни загуби, докато гостите са закотвени на последното място.

Любопитното е, че днес ще се изиграе и друг мач от Втора лига, но той е от 16-ия кръг. Лудогорец II и Етър ще премерят сили в отложена среща.

Втора лига, 18-ти кръг:

28 ноември, 17:00 часа:

Хебър (Пазарджик) - Севлиево

29 ноември, 14:30 часа:

Черноморец (Бургас) - Фратрия

Беласица - Миньор (Перник)

Вихрен (Сандански) - Локомотив (Горна Оряховица)

30 ноември, 14:30 часа:

ЦСКА II - Спартак (Плевен)

1 декември, 17:30 часа:

Пирин (Благоевград) - Янтра (Габрово)

2 декември, 14:00 часа:

Лудогорец II - Марек

Етър - Спортист (Своге)

