Втора лига стартира със сблъсък в Пазарджик

Втора лига стартира с един мач в днешния ден. От 17:00 часа Хебър и Севлиево ще дадат тон на 18-ия кръг от първенството със сблъсък помежду си в Пазарджик. Домакините са десети и са в серия от две поредни загуби, докато гостите са закотвени на последното място.
Любопитното е, че днес ще се изиграе и друг мач от Втора лига, но той е от 16-ия кръг. Лудогорец II и Етър ще премерят сили в отложена среща.
Втора лига, 18-ти кръг:
28 ноември, 17:00 часа:
29 ноември, 14:30 часа:
Вихрен (Сандански) - Локомотив (Горна Оряховица)
30 ноември, 14:30 часа:
1 декември, 17:30 часа:
Пирин (Благоевград) - Янтра (Габрово)
2 декември, 14:00 часа: