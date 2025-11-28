Ники Панайотов изведе Севлиево до дългоочаквана победа в дебюта си и задълбочи кризата в Хебър

Севлиево победи с 2:0 като гост Хебър (Пазарджик) в първия двубой от 18-ия кръг на Втора лига. Това беше дебют за новия наставник на гостите Николай Панайотов. Севлиево вкара по едно в началото и в края на двубоя, като Папа Мамаду Сек откри (3’), а Юсеин Касов вкара втория гол (79’).

По този начин отборът поне временно избяга от последното място и вече е 15-ти. Освен това севлиевци прекъснаха серията си от шест поредни загуби в първенството. Хебър от своя страна продължава да буксува и за трети пореден кръг губи. Пазарджиклии са 10-ти с 19 пункта.