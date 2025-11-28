Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Севлиево
  3. Ники Панайотов изведе Севлиево до дългоочаквана победа в дебюта си и задълбочи кризата в Хебър

Ники Панайотов изведе Севлиево до дългоочаквана победа в дебюта си и задълбочи кризата в Хебър

  • 28 ное 2025 | 19:05
  • 556
  • 1
Ники Панайотов изведе Севлиево до дългоочаквана победа в дебюта си и задълбочи кризата в Хебър

Севлиево победи с 2:0 като гост Хебър (Пазарджик) в първия двубой от 18-ия кръг на Втора лига. Това беше дебют за новия наставник на гостите Николай Панайотов. Севлиево вкара по едно в началото и в края на двубоя, като Папа Мамаду Сек откри (3’), а Юсеин Касов вкара втория гол (79’).

По този начин отборът поне временно избяга от последното място и вече е 15-ти. Освен това севлиевци прекъснаха серията си от шест поредни загуби в първенството. Хебър от своя страна продължава да буксува и за трети пореден кръг губи. Пазарджиклии са 10-ти с 19 пункта.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Малембана: Можехме да вкараме и да спечелим, но сме щастливи от точката

Малембана: Можехме да вкараме и да спечелим, но сме щастливи от точката

  • 28 ное 2025 | 19:40
  • 130
  • 0
Младежки национал подписа нов договор със Спартак (Варна)

Младежки национал подписа нов договор със Спартак (Варна)

  • 28 ное 2025 | 19:33
  • 241
  • 0
Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

  • 28 ное 2025 | 19:28
  • 11699
  • 22
Ботевистите поискаха от пловдивския кмет да задвижи нещата по "Колежа"

Ботевистите поискаха от пловдивския кмет да задвижи нещата по "Колежа"

  • 28 ное 2025 | 19:26
  • 334
  • 0
Втора лига стартира със сблъсък в Пазарджик

Втора лига стартира със сблъсък в Пазарджик

  • 28 ное 2025 | 19:06
  • 2233
  • 1
"Армейците" раздадоха автографи на летище "Варна"

"Армейците" раздадоха автографи на летище "Варна"

  • 28 ное 2025 | 19:05
  • 543
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

  • 28 ное 2025 | 19:28
  • 11699
  • 22
Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

  • 28 ное 2025 | 18:48
  • 6224
  • 4
Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 16353
  • 63
Мокри и кални нули в "Надежда"

Мокри и кални нули в "Надежда"

  • 28 ное 2025 | 16:55
  • 16453
  • 36
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 24242
  • 23
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 8390
  • 7