Спортист (Своге) се разправи с Етър във Велико Търново

  • 2 дек 2025 | 16:01
  • 421
  • 2
Спортист (Своге) се разправи с Етър във Велико Търново

Спортист (Своге) записа убедителна победа с 3:0 като гост на Етър в мач от 18-ия кръг на Втора лига. Гостите контролираха двубоя и решиха всичко с попадения в ключови моменти. В края на първото полувреме Жозе Нето откри резултата след прецизно завършена атака в 44-ата минута.

Малко след почивката Ивелин Георгиев удвои преднината на свогенци, възползвайки се от колебание в защитата на домакините. В 72-ата минута Георги Атанасов оформи крайния резултат с красиво изпълнение, което окончателно сломи надеждите на Етър поне за точка.

