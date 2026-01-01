Локомотив (Плводив): Предстои ни специална и историческа година

Популярни
  1 яну 2026 | 13:35
Локомотив (Пловдив) излезе със специален пост в социалните мрежи, с който честити новата 2026 година. Тази година е по-специална за клуба, тъй като “смърфовете” ще празнуват вековен юбилей.

Ето какво пишат от Локо:

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

С пожелания за здраве, сили и много поводи за радост!

Предстои ни специална и историческа година, в която ще честваме вековния юбилей на нашия любим клуб. Нека я посрещнем и изживеем с чест, гордост и вярност!

Да бъдем достойни за историята и за поколенията, които ще продължат черно-бялата традиция!

