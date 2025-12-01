Пирин 1:0 Янтра, Вангелов бележи

Популярни
  • 1 дек 2025 | 16:35
  • 2105
  • 1
Пирин Благоевград и Янтра Габрово играят при резултат 1:0 в мач от програмата на 18-ия кръг Втора лига. Мариян Вангелов (15) беше точен за домакините.

В 15-ата минута Александър Близнаков проби по десния фланг и центрира в наказателното поле, където бе Мариян Вангелов. Нападателят се вклини между двама защитници и с глава вкара за 1:0. 

Две минути по-късно шут на Запро Динев премина покрай вратата.

ПИРИН - ЯНТРА 1:0
1:0 Мариян Вангелов (15)

Стартови състави:

Пирин: 76. Красимир Костов, 33. Александър Дюлгеров /к/, 5. Николай Бодуров, 6. Никола Бандев, 4. Борис Иванов, 23. Лазар Стойчев, 18. Божидар Малинков, 14. Александър Близнаков, 10. Марио Ивов, 17. Запро Динев, 9. Мариян Вангелов

Треньор: Петър Михтарски 

Янтра: 1. Християн Василев, 5. Асен Георгиев, 22. Велислав Боев, 10. Велислав Василев, 7. Георги Бабалиев, 9. Денислав Ангелов, 16. Ивайло Енчев, 15. Мартин Райнов, 17. Мартин Ганчев, 6. Петър Казаков /к/, 24. Тихомир Димитров

Треньор: Емануел Луканов 

Съдия: Кристиян Колев 

Стадион: "Христо Ботев", Благоевград

