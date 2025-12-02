Популярни
Дубълът на Лудогорец отнесе Марек

  • 2 дек 2025 | 15:55
Дублиращият отбор на Лудогорец не остави никакви шансове на Марек и го победи с категоричното 4:0 в Разград. "Орлите" се разписаха по два пъти преди и след почивката и прекъснаха серията си от две поредни загуби.

Елисей Съров откри резултата още в третата минута, а до края на първото полувреме Симеон Шишков (32') удвои. През втората част Александър Маринов (60') оформи класиката, а четири минути по-късно Християн Джаджаров си отбеляза автогол.

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

С този успех Лудогорец II събра 19 точки и се изкачи до 12-ото място в класирането, докато Марек остава със 17 пункта на 14-ата позиция.

