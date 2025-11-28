Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  Компани говори за изводите от загубата с Арсенал и защити Нойер и Упамекано

Компани говори за изводите от загубата с Арсенал и защити Нойер и Упамекано

  • 28 ное 2025 | 11:47
  • 225
  • 0

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното домакинство на Санкт Паули. През седмицата баварците претърпяха първото си поражение за сезона, след като бяха надиграни и отстъпиха на Арсенал с 1:3 в Шампионската лига, като това логично бе основната тема на пресконференцията.

За загубата с Арсенал

“Определено помогна да гледам мача отново. Мисля, че след един мач директно преминаваме към следващия – но не можем да продължим напред, без да се поучим. През първия час бяхме солидни, бяхме равностойни на чужд терен в Лондон. Последният половин час вече не беше на нашето ниво, Арсенал влезе по-добре в мача и заслужено спечели. Не ставаше въпрос за 90-те минути, а за последните 30.

За наличния състав на Байерн

“Зависи от последната тренировка, кой ще може да участва и кой има проблеми. Няма нови контузии, просто разглеждаме дребни детайли и се надяваме, че енергията ще бъде 100% на разположение за утре“.

За нужната реакция и слабостта на Байерн при статични положения

“Никога не искаме да губим, не го приемаме и не ни харесва. Но става въпрос за реакцията в определен етап от сезона, за мача срещу Арсенал и сега срещу Санкт Паули. Всичко е процес, в който се подготвяме, за да сме там във важните моменти по-късно през сезона. Най-важното е да не правим разлика между Арсенал и Санкт Паули в нашата подготовка.

Разбира се, ние винаги се учим от всяка ситуация. Искам да атакуваме и да вкарваме много голове. Но също така тренираме защита в наказателното поле и спазване на статични положения. През последните 18 месеца бяхме солиден отбор при статичните положения. Сега преминаваме през етап – и искам да намерим правилните решения и да се изградим, така че това да се превърне в най-голямата ни сила. Когато топката влезе и настъпи хаос, трябва да скочиш и да я избиеш с глава. Не искам да поставяме под въпрос всичко; това е етапът, в който се намираме, и е редно да го обсъдим – но ще разрешим ситуацията и ще ѝ сложим край“.

За грешките на Нойер и Упамекано срещу Арсенал

“За каква грешка на Нойер говорим? Аз имам различно мнение по този въпрос – какво трябва да направиш като вратар, да чакаш, докато той се затича към теб 1 на 1? Или да излезеш и да помогнеш на съотборника си и да предвидиш ситуацията по средата на терена? Малко съм изненадан от въпроса – за първи път чувам, че това било грешка.

Упамекано? Спорих за това, което споменахте за Нойер, но за това няма да споря. Ситуацията е ясна. Но като треньор не можеш да искаш от играчите си да направят нещо и след това, ако се обърка, да кажеш, че не е трябвало да го правиш. Но разбира се, ние загубихме и трябва да се поучим от това, за да се подобрим. И съм сигурен, че той ще използва това, за да се подобри, да се поучи от него. Това е напълно нормално.

Снимки: Gettyimages

