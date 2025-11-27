Мануел Нойер обясни за първия и третия гол на Арсенал

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер обясни грешката си при третия гол на Арсенал в изминалия мач срещу лондончани в Шампионската лига, а освен това смята, че е бил фаулиран при първото попадение. Германският гранд загуби с 1:3 на “Емиратс”.

“Третият гол на Арсенал? Понякога трябва да поемаш рискове и аз го направих. Мартинели бутна добре топката встрани и не успях да я достигна“, обясни своята гледна точка Нойер.

Относно попадението на Юриен Тимбер за 1:0 в 22-рата, капитанът на баварците счита, че срещу него е имало нарушение.

Arsenal are one up. Goal by Timber pic.twitter.com/TwcjSLWvrK — Mr Kingsley (@mrezehkingsley1) November 26, 2025

“Очевидно Тимбър ме избута, това е ясно. След това бях в различна позиция от тази, която исках, и не можах да се намеся както трябва. Може би трябваше да падна, но не съм от типа вратари, които се хвърлят на земята. Не съм се оплаквал на съдията“, оправда се Нойер.

