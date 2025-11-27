"Билд" громи Мануел Нойер: Катастрофално представяне

Капитанът Мануел Нойер е големият виновник за загубата на Байерн (Мюнхен) с 1:3 от Арсенал в Шампионската лига, смята “Билд”. Вратарят търпи основно критики за решаващия трети гол, когато беше излязъл почти до центъра в стремежа си да пресече паса към Габриел Мартинели.

“Представянето му беше катастрофално”, пише германският таблоид.

Някои обаче обвиняват Нойер и за първото попадение, но пък за този епизод от срещата ветеранът беше подкрепен от Петер Шмайхел, според когото стражът на баварците е бил избутан против правилата.

“При корнера в 22-рата минута Нойер беше избутан предварително от Тимбър. Изгубил равновесие, той загуби позиция, закъсня и пропусна топката, която нидерландецът изпрати в мрежата с глава“, пише „Билд“.

Инцидентът не беше анализиран от ВАР за евентуално нарушение, но легендарният Шмайхел, който работи за американска телевизия, заяви пред „Билд“ на полувремето: „Според мен това е нарушение, защото Нойер закъснява с една крачка при центрирането“.

„Билд“ даде оценка “5” (при 1 най-висока и 6 най-ниска) на 39-годишния Нойер и припомни, че така той продължава серията от грешки в Бундеслигата, където допусна такива както в Берлин срещу Унион (2:2), така и в домакинския мач срещу Фрайбург (6:2).

Според статистиците от Opta Мануел Нойер е допуснал 10 грешки, довели до голове в Шампионската лига, четири от които на „Емиратс“ срещу Арсенал

