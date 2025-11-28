ЦСКА започва преговори за нов договор на Чорбаджийски

ЦСКА предстои да седне на преговори с още един от най-перспективните си млади футболисти, разкрива „Тема Спорт“. Както е известно, в началото на седмицата "червените" преподписаха с Петко Панайотов, а следващият в списъка е Георги Чорбаджийски. 21-годишният полузащитник в последните седмици не попада в сметките на Христо Янев, но все още е разглеждан като футболист с голям потенциал в Борисовата градина. Неговият договор изтича през юни 2027 г., след като беше удължен през миналото лято.

„Качествата на Чорбаджийски са неоспорими, а надеждите ни за неговото бъдеще са големи. Той е един от най-перспективните играчи от Академия ЦСКА, като неслучайно бързо се вписа в първия отбор“, обявиха тогава от клуба.

Сега целта отново е халфът да бъде обвързан дългосрочно и да не се допуска да влиза в последната година от своя договор. Затова и най-късно през януари ще се състои офанзива за нов контракт. Чорбаджийски има 6 мача в Първа лига, 1 за купата на България и 9 двубоя с 3 гола във Втора лига през сезона.

Снимки: Sportal.bg