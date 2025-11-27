Популярни
ЦСКА с призив: Армейци, гласувайте за новото ни бижу

  • 27 ное 2025 | 15:16
  • 3950
  • 0
ЦСКА с призив: Армейци, гласувайте за новото ни бижу

“Проектът за реконструкция на стадион „Българска армия“ е финалист в Archello Awards 2025! Армейци, гласувайте за новото ни бижу”, призова ЦСКА своите фенове чрез страниците си в социалните мрежи.

“Заедно към победата!

Щастливи сме да споделим, че проектът за реконструкция на стадион „Българска армия“ е финалист в Archello Awards 2025 в категория Unbuilt Project of the Year.

Предстои определянето на победителя, като във всяка категория ще бъдат връчени по две отличия – едно от международно жури и едно от публиката.

Гласуването на публиката е отворено до 30.11.2025г., изисква кратка регистрация в Archello.com: https://archello.com/awards/archello-awards-2025/projects…

Подкрепете новия символ на българския футбол!”, се казва още в публикация за конкурса.

