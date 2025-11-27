Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Теодор Иванов отново ще бъде капитан на ЦСКА

Теодор Иванов отново ще бъде капитан на ЦСКА

  • 27 ное 2025 | 09:20
  • 293
  • 0

Младежкият национал на България Теодор Иванов отново ще сложи капитанската лента на ЦСКА. 21-годишният централен защитник ще замени наказания Адриан Лапеня за съботното гостуване на Спартак (Варна) в мач от 17-ия кръг на първенството. Именно испанецът е титулярният капитан на „червените“ през този сезон. В негово отсъствие обаче треньорът Христо Янев дава тази отговорност на Иванов, пише “Мач Телеграф”. Синът на Валентин Илиев бе на висота при успеха с 1:0 срещу Левски. От началото на шампионата талантът има 10 мача за „червените“, като в 6 от тях е бил титуляр.

Талант на ЦСКА с тежка контузия
Талант на ЦСКА с тежка контузия

Очакванията са, че Янев ще направи още две промени в стартовия си състав, в сравнение с футболисти, които започнаха срещу Ботев (Пловдив) в последния кръг. Отдясно на отбраната се завръща Давид Пастор, който ще замени Иван Турицов, след като изтърпя наказанието си. Подписалият нов договор с ЦСКА Петко Панайотов пък отново ще бъде титуляр за сметка на разочаровалия срещу „канарчетата“ Улаус Скаршем.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 4001
  • 12
Треньорът на Селта: След мача с Лудогорец, ще направим изводите си

Треньорът на Селта: След мача с Лудогорец, ще направим изводите си

  • 27 ное 2025 | 02:21
  • 1413
  • 0
Урибе вече е на линия за Берое

Урибе вече е на линия за Берое

  • 26 ное 2025 | 19:46
  • 1648
  • 0
Марица (Милево) елиминира Марица (Пловдив) за купата на АФЛ

Марица (Милево) елиминира Марица (Пловдив) за купата на АФЛ

  • 26 ное 2025 | 17:58
  • 1737
  • 0
Гицов взе про лиценз от австрийската треньорска школа

Гицов взе про лиценз от австрийската треньорска школа

  • 26 ное 2025 | 16:53
  • 1017
  • 0
УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

  • 26 ное 2025 | 16:26
  • 20293
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 4001
  • 12
Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 33004
  • 138
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 2041
  • 0
Време е Лига Европа да бъде прополовена

Време е Лига Европа да бъде прополовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 3762
  • 0
Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 43980
  • 72
И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

  • 27 ное 2025 | 00:17
  • 41443
  • 93