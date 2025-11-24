Популярни
  ЦСКА обяви програмата си до двубоя със Спартак (Вн), без контузии при "червените" след мача с Ботев

  24 ное 2025 | 18:21
Представителният тим на ЦСКА ще стартира подготовка утре (25 ноември) за предстоящия шампионатен мач срещу Спартак (Варна) през идния уикенд, информират “червените” на сайта си. Вчера футболистите на Христо Янев проведоха възстановителна тренировка след победата над Ботев (Пд) с 2:1, а днес имат почивен ден.

Официално: ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов
Играчите, които попаднаха в групата за предишния двубой, нямат сериозни здравословни проблеми и ще се готвят интензивно за следващия сблъсък.

До петък включително „червените“ ще тренират едноразово на клубната база в Панчарево, след което ще отпътуват за морската столица. Двубоят срещу Спартак е на 29 ноември (събота) от 17:30 ч. на ст. „Спартак“ във Варна.

В неделя тимът ще проведе възстановителна тренировка.

