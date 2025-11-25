Шведи може да освободят ЦСКА от Сегер

Полузащитникът Дейвид Сегер, който не попада в сметките на треньорския щаб на ЦСКА, може да се завърне в родината си. Според медиите в Швеция, интерес към него проявява местния Юргорден. Те акцентират върху това, че полузащитникът отново е останал неизползвана резерва, и то в трети пореден мач - срещу Ботев Пловдив, Левски и Монтана. В средата на терена Христо Янев залага на други четирима - Панайотов, Ето"о, Скаршем и Жордао.

Както е известно, Сегер пристигна в Борисовата градина през август от шведския Йостер за сумата от 400 000 евро. Наскоро отборът изпадна от елита. Според запознати за трансфера тогава е настоял бившият изпълнителен директор Радослав Златков, който бил уплашен от фатално забавената селекция в отбора.