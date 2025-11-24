Патрика: Някои от чужденците в ЦСКА не стават за чеп за зеле

Слушай на живо: Спартак (Варна) - ЦСКА

Бившият нападател на ЦСКА Петър Витанов, известен в Борисовата градина като Патрика, говори по актуални теми, свързани с "армейците". Някогашната деветка на "червените" е на мнение, че трябва да се даде шанс на повече български играчи.

Официално: ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов

"Няма ги българите. Ето наемниците какво могат да направят. Виждаме го година и половина. В Славия има две-три момчета, които могат да дойдат. След като не можеш да осигуриш качествени чужденци, обърни се към българския пазар. България не е атрактивна дестинация за никой чужденец. За Лудогорец знаем - това е бизнесплан, добре направен. Но Лудогорец направи основа и след това надгражда. Основата трябва да е шест-седем българи. Чужденците не са за нивото на ЦСКА. Не са на нивото на българите на скамейката.

Двама слависти гледаха ЦСКА

Не помня големите успехи на ЦСКА да са свързани само с чужденци. Трябва да има политика за школите. На юношеско ниво и при младежите играем успешно, но след това в националния отбор изчезват. В националния отбор има трима-четирима футболисти от вътрешното първенство - Чочев и т.н. Двама българи има в ЦСКА, и двамата са национали. Това са.

ЦСКА с мистериозен пост в социалните мрежи: Очаквайте на 03.12

Трябва да се тръгне от децата и юношите - да им се дава шанс. Защо да дойде в ЦСКА един българи, за да търка пейката? Играят девет чужденци, от които най-грубо казано петима за чеп за зеле не стават. Това трябва да се промени. Наистина трябва да играят българите", каза Патрика в "Студио дерби".