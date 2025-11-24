Популярни
Патрика: Някои от чужденците в ЦСКА не стават за чеп за зеле

  • 24 ное 2025 | 18:15
  • 3000
  • 2
Бившият нападател на ЦСКА Петър Витанов, известен в Борисовата градина като Патрика, говори по актуални теми, свързани с "армейците". Някогашната деветка на "червените" е на мнение, че трябва да се даде шанс на повече български играчи.

"Няма ги българите. Ето наемниците какво могат да направят. Виждаме го година и половина. В Славия има две-три момчета, които могат да дойдат. След като не можеш да осигуриш качествени чужденци, обърни се към българския пазар. България не е атрактивна дестинация за никой чужденец. За Лудогорец знаем - това е бизнесплан, добре направен. Но Лудогорец направи основа и след това надгражда. Основата трябва да е шест-седем българи. Чужденците не са за нивото на ЦСКА. Не са на нивото на българите на скамейката.

Не помня големите успехи на ЦСКА да са свързани само с чужденци. Трябва да има политика за школите. На юношеско ниво и при младежите играем успешно, но след това в националния отбор изчезват. В националния отбор има трима-четирима футболисти от вътрешното първенство - Чочев и т.н. Двама българи има в ЦСКА, и двамата са национали. Това са.

Трябва да се тръгне от децата и юношите - да им се дава шанс. Защо да дойде в ЦСКА един българи, за да търка пейката? Играят девет чужденци, от които най-грубо казано петима за чеп за зеле не стават. Това трябва да се промени. Наистина трябва да играят българите", каза Патрика в "Студио дерби".

