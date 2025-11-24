Популярни
  3. Официално: ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов

Официално: ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов

  • 24 ное 2025 | 15:04
  • 3599
  • 6

ЦСКА обяви, че един от младите таланти на отбора Петко Панайотов е удължил договора си. Халфът, който получава все повече игрово време и се превърна в ключов футболист за “червените”, е сложил подписа си под контракт до 2029 година.

ЦСКА губи един от капитаните си за двубоя със Спартак (Варна)
ЦСКА губи един от капитаните си за двубоя със Спартак (Варна)

Ето какво пишат от ЦСКА:

ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов до 2029 г.

Един от най-талантливите футболисти на ЦСКА – Петко Панайотов, днес официално продължи договора си с клуба. 20-годишният полузащитник се обвърза дългосрочно с „червените“ до лятото на 2029 г.

С представянето си през последните месеци Панайотов се превърна в ключов футболист в състава на Христо Янев.

ЦСКА желае на Петко Панайотов още много успехи, голове и трофеи с червения екип!

