Официално: ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов

ЦСКА обяви, че един от младите таланти на отбора Петко Панайотов е удължил договора си. Халфът, който получава все повече игрово време и се превърна в ключов футболист за “червените”, е сложил подписа си под контракт до 2029 година.

ЦСКА губи един от капитаните си за двубоя със Спартак (Варна)

Ето какво пишат от ЦСКА:

ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов до 2029 г.

Един от най-талантливите футболисти на ЦСКА – Петко Панайотов, днес официално продължи договора си с клуба. 20-годишният полузащитник се обвърза дългосрочно с „червените“ до лятото на 2029 г.

С представянето си през последните месеци Панайотов се превърна в ключов футболист в състава на Христо Янев.

ЦСКА желае на Петко Панайотов още много успехи, голове и трофеи с червения екип!