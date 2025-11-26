Талант на ЦСКА с тежка контузия

Талантът на ЦСКА Васил Каймаканов е със сериозна контузия. Халфът е получил травмата в края на мача на "червените" с Локомотив Горна Оряховица от Втора лига, завършил 1:1.

Футболистът кара втори сезон във Втора лига,след като стартира миналата кампания в третия тим, но през пролетта беше привлечен тогава от Владимир Манчев в ЦСКА II. Каймаканов е продукт на детско-юношеската академия на клуба, има мачове за различните национални гарнитури на България до 16, до 17 и до 19 години.

През есента той се превърна в герой за последния отбор при успех с 1:0 над Словакия. Каймаканов, който е от Самоков, подписа първия си професионален договор с ЦСКА преди пет месеца.